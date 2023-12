Zwembad en alle sporthallen in Langedijk blijven tijdelijk gesloten

De gemeente geeft in een persbericht aan dat hoewel zij eigenaar zijn van de accommodaties, ze voorlopig niks kunnen doen aan de sluitingen. "De gemeente heeft geen leidende rol in de afwikkeling van dit faillissement, dat ligt bij de curator. Die wordt zo snel mogelijk na 5 december aangesteld en de gemeente wil zo snel mogelijk met de curator om tafel."

Sporthallen

Naast zwembad Duikerdel betekent dat dat sporthallen Geestmerambacht, Oostwal en Mayersloot dicht blijven, net als gymzalen Platte Ven, Schoolstraat, Geestmerambacht, Bogtmanstraat en de Sperwer. De gemeente hoopt wel dat deze locaties zo snel mogelijk weer open kunnen.

Voor zwembad Duikerdel levert de plotselinge sluiting nogal wat gefrustreerde ouders op. "Of het afzwemmen voor het zwemdiploma binnenkort wel of niet door kan gaan, is nu nog niet duidelijk. We snappen de zorgen van de mensen die zwemlesgeld hebben betaald en nu niet weten of hun kind daarvoor zwemles kan volgen. We gaan hier zo snel mogelijk met de curator over in gesprek", aldus de gemeente.

Theater De Binding blijft wel open

Theater De Binding blijft juist wél open. De gemeente meldt dat de dienstverlening daar doorgaat zoals Dijk en Waarders gewend zijn.

Verantwoordelijk wethouder Does wil zo snel mogelijk werken aan een oplossing. "Of het nu gaat over de positie van het personeel van SSL, over trainingsmogelijkheden voor verenigingen of over de zwemlessen en de vooruitbetaling die ouders al hebben gedaan. We gaan in overleg met de curator, of de nieuwe exploitant, om afspraken te maken over hoe we tegemoet kunnen komen in de al gemaakte kosten voor zwemlessen. Ook raadsleden hebben het college gevraagd zich hier voor in te zetten."