Wel of geen einde oefening voor Duikerdel, sporthallen en theater Langedijk?

Het faillissement van Stichting Social Leisure zorgt voor flink wat onrust: ouders die vooruit hebben betaald, vragen zich bijvoorbeeld af of hun kind nog wel kan afzwemmen. Veel kan de gemeente daar nog niet over zeggen, maar volgens raadslid Nicky Stammis (VVD) is de sluiting van het zwembad Duikerdel, theater de Binding en de sporthallen waarschijnlijk tijdelijk. "De gebouwen zijn eigendom van de gemeente."

Het bestuur van Stichting Social Leisure (SSL) vroeg eerder dit weekend een faillissement aan. De club beheert verschillende sportaccommodaties en -activiteiten in de gemeente Langedijk, waaronder theater de Binding en het deze zomer nog gerenoveerde zwembad Duikerdel.

De rechter moet de stichting nog officieel failliet verklaren, wat morgen op de agenda staat, en dan wordt er een curator aangesteld. "Die bepaalt de verdere afhandeling van het faillissement", reageert de woordvoerder van wethouder John Does.

Vanwege de gemeentelijke fusie zou SSL net als Heerhugowaard Sport N.V. volgend jaar overgaan in het nieuwe Dijk en Waard Sport B.V. Maar ondanks gesprekken hierover met alle partijen, is het samenvoegen niet gelukt.

Geen duidelijkheid gegeven

Volgens wethouder Does bestonden er te veel onzekerheden om overeenstemming te bereiken. Zo gaf SSL geen duidelijkheid over de financiële situatie en het aantal werknemers. "We hopen dat alle voorzieningen kunnen openblijven en doordraaien. Met man en macht zijn we aan het kijken wat we als gemeente kunnen doen."

Wat het faillissement betekent voor alle werknemers van SSl, is ook nog niet duidelijk. De gemeente wil dat de exploitatie van de accommodaties en al het personeel uiteindelijk door Dijk en Waard Sport B.V. wordt overgenomen.

"Het is een alarmerende situatie, maar het einde is zeker nog niet nabij", verklaart raadslid Nicky Stammis (VVD). "Het was al de bedoeling om de exploitatie over te hevelen en het huidige personeel mee te nemen. Voor nu is het wachten op de curator. We moeten er als gemeente in elk geval voor zorgen dat inwoners er zo min mogelijk last van hebben."

Ouders tegemoet komen

Ook ouders die net een flink bedrag hebben overgemaakt voor een 'zwempakket ABC' willen graag weten of de lessen doorgaan op een andere locatie, of dat zij hun geld terugkrijgen. "We hebben een verzoek ingediend bij wethouder Does om ouders die vooruit hebben betaald, tegemoet te komen", aldus VVD-raadslid Stammis.