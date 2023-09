Jan (76) volgt zwemles na ongeluk: "Ik wil met mijn kleinkinderen naar het zwembad"

Bij zwemlessen denk je al snel aan kinderen die al watertrappelend het hoofd boven water proberen te houden. Toch zijn er ook heel veel volwassenen die niet kunnen of niet durven te zwemmen. Zo volgt de 76-jarige Jan Groot uit Schagen zwemles voor volwassenen bij zwembad De Beeck in Bergen. Door een heftig ongeluk, waarbij hij met zijn auto in het water belandde, durfde hij lange tijd niet te zwemmen.

“Ik ben al jaren een sporter. Ik tennis, ik biljart, maar zwemmen dat deed ik niet", vertelt Jan die zoveel angst had voor het water dat hij maar tot zijn knieën in het water durfde. Die angst is veertig jaar geleden ontstaan toen hij bij Den Helder met z'n vrachtwagen in de Doggersvaart terecht kwam. "Ik werd toen uit de auto geslingerd, en kwam in het water terecht. Autorijden moest ik snel weer in verband met mijn werk, maar zwemmen heb ik daarna altijd vermeden.”

Net als bijna elk kind in Nederland heeft ook Jan zijn zwemdiploma's op zak. Het is volgens zwemdocent Roel Vooijs vooral de angst voor het water die ervoor zorgt dat hij tijdens het zwemmen verkrampt. "Je merkte dat vooral dat als we naar het diepe gedeelte gingen. Dan werd z'n slag anders en je zag aan zijn gezicht dat hij angstig werd. Dat gaat nu steeds beter en dat is mooi om te zien."

NH Nieuws volgde Jan tijdens zijn zwemles, kijk hieronder naar de video (tekst loopt door)