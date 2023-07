Omwonenden zijn luidruchtige brugspringers spuugzat: "Ze plassen in mijn tuin"

De hele dag geschreeuw en als je er iets van zegt krijg je een grote mond of urineren ze zelfs in je tuin. Omwonenden zijn de overlast die jongeren veroorzaken bij de brug aan de Gibbon in Heerhugowaard spuugzat. "Ik kan nooit meer rustig in mijn tuin zitten of mijn ramen open zetten, het gegil gaat de hele dag door. Het vreet aan je", vertelt Marjolein die aan het water woont.

Foto: NH/ Tom Jurriaans

Bewolkt en een graad of 22. Nee, het was afgelopen vrijdag niet bepaald lekker zwemweer. Toch staan er op de leuning van de brug aan de Gibbon wat jongens die met het nodige gejoel het water in springen. "Kom op jongens, een bommetje", schreeuwt een van de jongeren. "Waarom het zo leuk is? Je krijgt gewoon een adrenalinestoot als je van de brug springt." Iets verderop sluit Marjolein (die niet met haar echte naam in het artikel genoemd wil worden) de deur naar haar terras aan het water. "Als ik de deur openhoud word ik gek van de herrie. Nu valt het nog mee, je moet eens komen als het mooi weer is. Ik snap dat die jongeren dat springen geweldig vinden, maar wij zitten met de ellende. Ik ben echt wanhopig." Plassen Het probleem met de brugspringers is niet nieuw. Al sinds de brug gebouwd is, hebben omwonenden te maken met overlast. Twee jaar geleden plaatste de gemeente hekken om de brugspringers te ontmoedigen, maar veel hielp dat niet. De volgens omwonenden 'foeilelijke hekken' werden een jaar later alweer weggehaald. Besloten werd om vaker politie en boa's te sturen om overlastgevers aan te spreken. "Als er al boa's of agenten komen dan zijn de jongeren daar niet echt van onder de indruk", vertelt Marjolein. "Er worden geen boetes uitgedeeld en het heeft ook geen zin om er zelf heen te lopen en te vragen of het wat zachter kan. Laatst kreeg ik te horen dat ik een zeikwijf was. Als wraakactie besloot te jongen in mijn tuin te gaan plassen. Dat geloof je toch niet? Als ik dit geweten had, was ik hier nooit komen wonen." Een buurman filmde de plassende jongen (tekst loopt door onder de video)

Omwonenden zijn luidruchtige brugspringers spuugzat: "Ze plassen in mijn tuin" - Aangeleverde video

Ook Karl O'Neill, die vlak bij de brug woont, is boos dat er nog steeds geen oplossing is. Met het weghalen van de hekken is de overlast weer helemaal terug. "Ik kan alleen in mijn tuin zitten als ik een noise cancelling koptelefoon opzet. We zitten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de herrie. Als de ene groep weg is, komt de volgende alweer deze kant op." O'Neill trok al meerdere keren bij de gemeente aan de bel om te praten over een oplossing. Hij zou graag zien dat er weer hekken worden geplaatst. "Niet op de brug, maar juist langs de waterkant. Zodat jongeren niet makkelijk uit het water komen, maar eerst een flink stuk moeten zwemmen. Dan is de lol er snel af." Asociaal Terug naar de brugspringers die zich van geen kwaad bewust zijn. "Laatst kwam een bewoner heel boos naar ons, maar dat vond ik wel een beetje overdreven. Zoveel overlast veroorzaken we niet. Dat iemand in de tuin van een bewoner plast vind ik ook asociaal. Dat gaat te ver." Volgens de brugspringers zou het bouwen van een duikplateau in het meer van Luna een oplossing zijn om de overlast tegen te gaan. "Ja, dat zou heel vet zijn. Ik denk dat veel jongeren dan ook daar gaan zwemmen."

Marjolein is overlast brugspringers zat - Foto: NH/ Tom Jurriaans

Maar volgens een woordvoerder van de gemeente Dijk en Waard is het aanleggen van een zwemsteiger al onderzocht. Dat is afgeschoten omdat het vogels aantrekt die in het water poepen waardoor de waterkwaliteit slechter wordt. Ook wil de gemeente niet aansprakelijk zijn als er ongelukken gebeuren op de steiger. Wat kan de gemeente Dijk en Waard dan wel? In eerste instantie wil de gemeente op korte termijn met bewoners in gesprek om een oplossing te vinden. Een blik agenten of boa's open trekken die met harde hand gaan handhaven is dat volgens de woordvoerder niet. Vertier "Feitelijk is het springen van een brug niet verboden. Gemeente en politie willen niet naar een situatie waarbij spelende kinderen worden beboet op basis van spel en vertier. Als er in tuinen geklommen wordt of spullen vernield worden dan is dat een ander verhaal. Maar dat is nog niet geconstateerd." "Er staan nu borden bij de brug waarin gevraagd wordt rekening te houden met de buurt en geen troep achter te laten. We hopen ook dat ouders hun kinderen duidelijk maken dat ze rekening moeten houden met omwonenden."