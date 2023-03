Kamervragen over sluiting West-Friese zwembaden, CDA vraagt om steun

Het CDA-Kamerlid Inge van Dijk wil dat minister Conny Helder zoekt naar oplossingen om de zwembaden in Hoorn en Wervershoof toch open te houden. Daartoe roept ze op in Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving van NH Nieuws over de voorgenomen sluiting van zwembad De Zeehoek en sportinstituut Frits van der Werff.

Zwembad De Zeehoek in Wervershoof - NH Nieuws / Chantal Bos

In mei sluit het zwembad van Frits van der Werff in Hoorn de deuren. En eind juli stopt ook zwembad De Zeehoek in Wervershoof definitief. Zwemlessen van zo'n 1.350 kinderen komen daarmee te vervallen, waardoor er een grootte krapte in West-Friesland ontstaat. Energieregeling Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) maakt zich zorgen om de ontwikkeling en vraagt minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport om te hulp te schieten. En daarbij richt Van Dijk zich vooral op de energieregeling van 207 miljoen euro voor openbare zwembaden, die het kabinet vorig jaar december bekend maakte. Dat is een tegemoetkoming in hun energiekosten voor 2022 en 2023. Van Dijk wil onder meer weten wanneer die regeling van start gaat, en wat de minister doet als de zwembaden in Wervershoof en Hoorn daarvoor in aanmerking komen. 'Bent u dan bereid contact op te nemen met de desbetreffende zwembaden en gemeenten om te bekijken of er met deze ondersteuning een doorstart gerealiseerd kan worden?' De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.