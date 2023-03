De Zeehoek sluit: na 25 jaar moeten Vera (93) en Ria (73) stoppen met zwemmen

Vaste prik op maandagochtend in Wervershoof. Al meer dan 25 jaar verzamelt een groep van zo'n 30 vrouwen voor een uurtje Aqua Vitaal. Maar nog even en er komt een gedwongen einde aan de periode. Want zwembad De Zeehoek sluit eind juli de deuren. "Ik vind het heel erg."

Enthousiast en fanatiek gaan zo'n 30 oudere vrouwen aan de slag. Want voordat de koffie wacht, moet er eerst gewerkt worden. Armen zwaaien door de lucht, benen gaan onder water heen en weer. De les Aqua Vitaal is gericht op bewegingsoefeningen voor ouderen, in verwarmd water. "32 graden, heerlijk!", roept de 73-jarige Ria Bakker-Bijman uit Wervershoof enthousiast.

Ze is zelf al 25 jaar van de partij, anderen nóg langer. "Eigenlijk is het bedoeld voor 65-plussers. Alleen begon ik al toen ik 49 was, op aanraden van de huisarts. Omdat ik last van mijn gewrichten had. Je kent elkaar, bent lekker bezig en straks gaan we gezellig koffie drinken. Dat is geweldig." De oudste pupil in de klas is Vera Bot uit Hoogkarspel. "Ik word dit jaar 94 jaar, maar ben er nog altijd iedere week. Een mooi begin van de week."

Laatste maanden

De vrouwen koesteren de laatste maanden in De Zeehoek. Eind juli sluit het zwembad definitief de deuren en daarmee komt er ook een einde aan het wekelijkse zwemuurtje. Ria heeft al menig traan gelaten. "Ik vind het heel erg", zegt ze. "Een groot gemis, voor het hele dorp."

Ook Vera baalt stevig nu het einde nadert. "Eén stuk ellende is het. Een domper voor heel West-Friesland. Als je ziet hoeveel mensen hier zwemmen, van jong tot oud. Dat zijn er duizenden. Het is vreselijk."

Behoefte is groot

Er wordt ook gewezen op de behoefte onder ouderen, die groot is. "We zijn hier niet alleen voor ons plezier, maar voor veel mensen met een beperking is het ook noodzaak om te blijven bewegen", stelt Leny Visser-Bom uit Andijk. "Ik heb zelf een spier- en zenuwaandoening. Als ik vijf minuten op de hometrainer zit, verga ik van de pijn. Maar in het verwarmde water gaat het veel beter."