Twee zwembaden West-Friesland gaan dicht, maar hoe zit dat met de zwemles?

Honderden kinderen die nu nog zwemmen bij zwembad De Zeehoek in Wervershoof en bij het zwembad van de familie Van der Werff in Hoorn, moeten straks ergens anders hun diploma halen. Beide zwembaden gaan dit jaar nog dicht. Maar waar moeten deze kinderen heen met twee dichte baden en ook een tekort aan instructeurs in de regio?

Nu bekend is geworden dat het zwembad eind juli haar deuren definitief gaat sluiten , is de grote vraag waar alle zwemmers naartoe moeten. Zwemlessen van zo'n 750 kinderen komen namelijk te vervallen. Er is al een grote krapte in de regio, gezien ook het zwembad van Frits van der Werff in Hoorn ermee stopt in mei. "Het streven is zoveel mogelijk kinderen voor 31 juli af te laten zwemmen", liet het bestuur van De Zeehoek eerder tegen NH Nieuws weten. Maar wat daarna?

Ook het personeelstekort is nijpend bij zwembaden, zo ook in West-Friesland. Vooral zweminstructeurs zijn lastig te vinden. "We hebben er nu drie in opleiding, maar we zijn nog op zoek naar twee of drie zweminstructeurs. Mochten we die vinden, geeft dat ons weer wat ademruimte."

Het is ongeveer negentien minuten rijden naar zwembad De Waterhoorn in Hoorn. "Het besef is groot, merk ik. De situatie heeft ouders wel wakker geschud", ziet locatiemanager Tobias Bergevoet.

"Het is voor de kinderen ook belangrijk, dat de continuïteit gewaarborgd wordt. Daar doen we ons best voor"

Sinds het nieuws naar buiten kwam dat sportinstituut Frits van der Werff voorgoed sluit, heeft het een golf van aanmeldingen veroorzaakt. "Op zondag hebben we nog ruimte, maar voor de rest zitten we al aardig vol." Ook zij zoeken nieuw personeel. "Ze zijn dan hoe dan ook allemaal welkom. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ze zullen eerst een proefles volgen, waarna we een advies zullen geven."

Plek voor andere doelgroepen

Niet alleen kinderen maken gebruik van het zwembad in Wervershoof. Ook senioren komen met regelmaat over de vloer. Zo moeten zo'n 240 ouderen hun wekelijkse 'zwemuurtje' straks gaan missen. Waar kunnen zij terecht? "Bij ons", zegt Ton Boogaard. Hij is directeur van Recreatiebad Enkhuizerzand. "Als die stoppen, gaan we kijken of we volledige groepen kunnen plaatsen in ons zwembad. Die mogelijkheid hebben we ook, er is nog ruimte. Ook kijken we of we groepen kunnen uitbreiden."

Tot 31 juli kunnen kinderen nog afzwemmen bij zwembad De Zeehoek. Hij houdt de situatie dan ook goed in de gaten en staat in nauw contact met Bart Trimmer, de bedrijfsleider bij De Zeehoek. "Mochten hun leskaarten dan aflopen en ze zijn bereidt om over te stappen, dan kijken we graag mee. Het is voor de kinderen ook belangrijk, dat de continuïteit gewaarborgd wordt. Daar doen we ons best voor."