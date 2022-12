Zwemlessen van 750 kinderen vervallen in De Zeehoek, waar kunnen ze naartoe?

Wekelijks komen er bij zwembad De Zeehoek in Wervershoof 750 kinderen over de vloer om zwemles te volgen. Nu bekend is geworden dat het zwembad haar deuren gaat sluiten, worden ouders in de gemeente Medemblik afhankelijk van andere zwembaden in West-Friesland. "We zitten al aardig vol."

Want hoewel er verhalen rondgaan dat ouders hun kinderen van zwemles afhalen, wacht Stephanie het nog even af. "Mijn zoontje vindt zwemmen helemaal geweldig. Hij wil ook graag zijn C-diploma en reddend zwemmen halen, voor het geval een kindje in het water ligt. Want hij is zelf ook twee keer in de sloot gevallen."

Ze snapt er dan ook niks van. "We wonen in een waterrijke gemeente. Dan moeten ze er maar voor zorgen dat schoolzwemmen weer terugkomt, zodat de kinderen in ieder geval hun zwemdiploma kunnen behalen."

Eén van hen is Stephanie uit Hoorn. Haar zoontje van 6 jaar volgt al twee jaar zwemles bij De Zeehoek. Ook zij is enorm geschrokken van het nieuws. "Ik vind het echt vreselijk. Mijn zoontje is nu bezig met zijn B-diploma. Hij ging eergisteren naar zijn derde zwemles. Krijgen we nog de ruimte om dat af te ronden?"

De aangekondigde sluiting van De Zeehoek leidt tot onrust en zorgen onder veel ouders van kinderen die er zwemlessen volgen. Ook omdat niet bekend is, wanneer het zwembad sluit. Ze vragen zich onder meer af of hun kinderen de zwemlessen nog wel kunnen voortzetten, en zo nee, waar ze dan terecht kunnen?

Wervershover Ria (73) over sluiten geliefde zwembad De Zeehoek: "Het is zo erg"

Er liggen mogelijkheden

Kunnen alle kinderen uit de gemeente Medemblik die zwemles nodig hebben, of al zwemles volgen, ondergebracht worden in de omliggende overdekte zwembaden in West-Friesland? Uit rondvraag door NH Nieuws blijkt dat daar nogal wat haken en ogen aanzitten.

Bij de zwemschool Jos Koelemeijer in Hoogwoud zijn ze bereid om mee te denken. “We hebben al vijf aanmeldingen mogen ontvangen", weet Karel Koelemeijer, mede-eigenaar van de zwemschool. Ze staan klaar om bij te springen waar nodig, al plaatst Karel wel een kanttekening. “Maar dan moet er wel echt genoeg animo zijn vanuit De Zeehoek. Misschien dat we een extra bad gaan opengooien, maar dat staat nog in de kinderschoenen.” Hoewel er in Hoogwoud wachtlijsten zijn, voorziet hij geen problemen. “De meesten die op de wachtlijst staan, zijn vier jaar oud. Maar bij ons mogen ze pas beginnen als ze vijf zijn. Kinderen die bij De Zeehoek zwemlessen volgen, zijn waarschijnlijk wat ouder. Die kunnen eventueel al eerder starten. Als ze bij ons willen gaan lessen, zijn ze van harte welkom.” Ook biedt Karel privélessen onder schooltijd aan. "Daar ligt nog ruimte, mocht dat passen voor de ouders. Dan kunnen ze wellicht al eerder beginnen." Iets verderop, in Medemblik, wordt ook volop meegeleefd met de situatie. "Ik heb nog ruimte. Ik kan wel wat personeelsuren vrijmaken, maar of dat voor 750 kinderen gaat lukken? Nee, dat wordt een lastig verhaal", denkt Ed van Rozelaar, eigenaar van de zwemschool Ed van Rozelaar. Mocht het zwembad in Wervershoof definitief dichtgaan en de aanmeldingen stromen binnen, dan is Ed bereid om kinderen op te vangen. "Wij denken graag mee met onze buren. Wanneer er bijvoorbeeld 200 kinderen zich aanmelden, dan zoeken we daar uiteraard een plekje voor. Maar dat moet wel in goed overleg met EuroParcs, eigenaar van Zwembad Zuiderzee, waar wij onze zwemlessen geven. Op een gegeven moment komt er natuurlijk wel een wachtlijst." Situatie is voor niemand fijn

Ook buiten Medemblik worden zwembaden benaderd. "We kregen deze week al mailtjes binnen met deze vraag. Ook zijn we gebeld door bezorgde ouders", aldus Nicoline Han, teamleider bij De Waterhoorn in Hoorn. "We denken graag met ze mee en helpen daar waar nodig is. Zo'n situatie is voor niemand fijn. Zeker voor kinderen die het moeilijk vinden en hierdoor lessen moeten missen."

Of er wachtlijsten zijn, hangt af van de situatie. "Moet iemand nog beginnen of zijn ze al halverwege? Met name in dat laatste geval liggen er mogelijkheden als zij-instromer. Hoe is zijn of haar niveau? Hebben we daar nog plek? En kunnen ze buiten onze populaire dagen om?"

Voor kinderen die nog moeten beginnen, is er wél een wachtlijst. "Maar die is gelukkig niet heel lang, ongeveer 3 maanden."

In afwachting

Ook De Kloet in Grootebroek werd gebeld door ouders uit de gemeente Medemblik, met de vraag hoe de wachttijd is voor kinderen die op zwemles willen. Zweminstructeur Jerry Nugter betreurt de situatie: "Maar zoals het er nu uitziet, is de ruimte zeer beperkt. We zitten al aardig vol. Kinderen hebben hier de mogelijkheid om meer dan een keer per week te kunnen lessen."

Uitbreiding van het personeel zou kunnen, maar daar gaat de gemeente Stede Broec over. "We geven allemaal les tijdens dezelfde piekmomenten, namelijk na schooltijd."

Ton Boogaard, directeur van Recreatiebad Enkhuizerzand, laat weten dat hij eerst afwacht wat het bestuur gaat doen. "Hoe lang blijven ze nog open? Komt er alsnog een onverwachte oplossing? Mochten zij definitief de stekker eruit trekken, dan zijn wij zeker bereid om kinderen op te vangen en bij te springen. We leven mee, gegeven deze treurige situatie."

Geef perspectief

Ook op het gemeentehuis in Wognum bleef de situatie omtrent De Zeehoek niet onbesproken. Hart voor Medemblik diende donderdagavond zelfs een motie in. Die werd achteraf teruggetrokken, omdat er weinig draagvlak was. "Net als iedereen viel het nieuws rauw op ons dak. De inwoners weten niet waar ze aan toe zijn. Wij vinden dat de gemeente perspectief moet geven, kom met een plan dat laat zien: we zijn ermee bezig", aldus Mark Hoogewerf die gelijk aangeeft dat hij met een verbeterde motie komt.

Communicatie over wanneer het zwembad haar deuren moet sluiten, laat ook te wensen over en veroorzaakt onrust, vindt Hoogewerf: "Er is ruis ontstaan over de sluiting. Het bestuur van het zwembad stelt dat ze volgend jaar nog wél doorkomen, mogelijk met een energiecompensatie vanuit het Rijk. Maar in de informatienota staat dat het sluiten in 2024 of 2025 zal plaatsvinden, terwijl in een mail naar alle ouders wordt aangegeven dat het tussen 2023 en 2025 gaat gebeuren. Dat kan niet en moet beter. Er moet snel duidelijkheid komen: bezorgde ouders zitten met veel vragen."