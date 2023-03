Bezoekers de Zeehoek met stomheid geslagen: "Nee, echt waar?!"

De bekendmaking dat zwembad De Zeehoek in Wervershoof al per 31 juli definitief dicht gaat, komt hard aan. Zwemmers zijn overrompeld als NH Nieuws hen het nieuws mededeelt. "Ik dacht dat ze nog twee jaar open zouden zijn, dit is wel heel erg snel", reageert een bezoeker die vandaag een middagje zwemmen is met haar kinderen.

Op de maandag zijn de lessen altijd stampvol, zegt Bijman. "Als dit nu stopt is het zwemmen voor veel mensen over, voor alle mensen met reuma en kwalen zal het een ramp. We gaan na het zwemmen altijd even koffie drinken, mensen gaan dat missen." Andere baden zijn voor haar te ver weg. "Als ik naar Hoorn moet, ben ik 15 euro per keer kwijt, voor drie kwartier zwemmen. We zijn niet armlastig, maar dat geld is niet op te brengen."

Er zijn drie voorwaarden gesteld vanuit de gemeente en op twee punten kan het bad niet meer blijven bestaan, aldus de wethouder. Voorzitter Jos Oostenbroek legt uit dat het zwembad personeel en financiële middelen tekort komt. "Er is de afgelopen periode heel veel onrust en onzekerheid geweest en het is belangrijk dat er nu duidelijkheid is."

Ria is niet te spreken over de teloorgang van 'haar' dorp Wervershoof. "We hadden eerst een klein binnenbad en een groot buitenbad. Dit zwembad is daarvoor in de plaats gekomen. In de laatste jaren is daar niet veel aan gedaan. Nu kapt de gemeente het helemaal af. We hebben eerst moeten vechten voor een bibliotheek, die al weggehaald is. Het wordt echt dramatisch, als ook het zwembad verdwijnt. Als dit ook verdwijnt heb je niets meer, dan verpaupert het en heb je mensen die wegtrekken."

Afgeschreven zwembad

De nieuwe plannen vanuit de gemeente zijn om op de locatie van De Zeehoek een woonwijk te bouwen en in de toekomst een duurzaam doelgroepbad te plaatsen. "We hadden gehoopt de komst van het nieuwe bad en het verdwijnen van De Zeehoek wat dichter bij elkaar te kunnen brengen, maar helaas moeten we de Zeehoek eerder sluiten.

Dat betreurt de gemeente erg, want nu zit deze regio langer dan verwacht zonder plaatselijk zwembad", aldus wethouder Gerben Gringhuis. Het plaatsen van een nieuw duurzaam bad loopt ook behoorlijk in de kosten, maar vanwege het duurzame aspect is het op lange termijn een verstandige keuze. "Als we De Zeehoek blijven renoveren en verduurzamen, blijven we geld in een zwembad stoppen dat eigenlijk al is afgeschreven. Investeren in een nieuw, duurzaam bad is daarom beter", legt de wethouder uit.