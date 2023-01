Frits van der Werff zijn sportinstituut stopt per 1 mei

Sportinstituut Frits van der Werff sluit 1 mei haar deuren. De directie heeft dit vandaag de werknemers en klanten laten weten. "De oplopende energieprijzen, de echo van de coronajaren en de krappe arbeidsmarkt maken voortzetten van ons mooie bedrijf onhaalbaar", luidt de bittere boodschap via de Facebook pagina. Het sportinstituut, gestart in 1969, vierde in 2019 nog het 50-jarig bestaan.

De activiteiten draaien nog tot 1 mei door. Daarna kunnen sporters geen gebruik meer maken van het sportcentrum, het zwembad en de pilatesstudio. Ook de fysiotherapiepraktijk sluit dan. Tijdens de coronaperiode moest het sportinstituut 43 weken dicht blijven. Door de verminderde inkomsten in deze periode en de confrontatie met stijgende energiekosten acht de directie een verantwoorde bedrijfsvoering niet langer haalbaar. Vanuit het monumentale pand aan de Draafsingel blijkt het sportinstituut onder de huidige omstandigheden niet langer in staat om te blijven investeren in duurzaamheid, in de energietransitie en in de verbreding en verbetering van het sport- en beweegaanbod.

Er gaat een deur dicht, en uiteraard doet dat verdriet. Maar wat overheerst is de trots. Frits van der Werff via Facebook