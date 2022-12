Sluiting De Zeehoek komt hard aan bij personeel: "Van euforie naar hard gelag"

Niet alleen de gebruikers van zwembad De Zeehoek in Wervershoof zitten met veel verdriet, nu hun geliefde zwembad gaat sluiten. Ook bij de 15 personeelsleden komt de mededeling hard aan. "Dit is een koude douche."

Ongeloof, geschrokken en boos. Zomaar enkele emoties die zich openbaarden bij het personeel toen het zwartste scenario waarheid werd. Het personeel van het zwembad in Wervershoof bestaat uit een vaste groep collega's die tussen de 5 en 36 jaar in dienst zijn. Al jaren houden zij het zwembad draaiende. "En toch ook strijdbaar, om er toch zo lang als het nog duurt het beste van te maken voor al onze klanten", zegt bedrijfsleider Bart Timmer.

Ook voor hen is de situatie onzeker, omdat nog niet bekend is wanneer het zwembad de deuren voorgoed sluit. "Een koude douche krijgen", zegt Timmer daarover.

Streep doorheen

"We dachten eerst dat we een nieuw zwembad mochten bouwen. Dat mocht niet zo zijn, waarna de gemeente koos voor renovatie. Ook daar ging een streep doorheen. Het ging van euforie naar een hard gelag. Het komt heel hard binnen: we hebben een grote groep vaste klanten. Hoe gaan we dat netjes afwikkelen?"

De komende weken wordt dit verder uitgezocht. Ook wat er gekeken wat er met het personeel gaat gebeuren. "Wat voor consequenties heeft dit? Komt er en sociaal plan?", aldus Bart. "Er is nog veel onzeker."

Geen afbouwplan

Jos Oosterbrink, voorzitter bij De Zeehoek, snapt dat deze vragen gesteld worden. Het sluiten van een zwembad is een behoedzame klus, begrijpt hij maar al te goed. "Het hoge woord is eruit, dat is helder. We wilden eerst de inwoners op de hoogte brengen, maar er is nog geen afbouwplan, dat moet nog uitgewerkt worden. Het gaat om het eigen personeel, maar ook om de situatie van onze kaarthouders én kinderen die hier hun zwemlessen volgen. Er moet van alles geregeld worden. Tot die tijd kan ik hier nog niet inhoudelijk op reageren."