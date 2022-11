De Zeehoek dupe van lege portemonnee bij Medemblik: zwembad moet dicht

De gemeente Medemblik heeft in samenspraak met het bestuur van De Zeehoek besloten om het zwembad in Wervershoof te sluiten. Dit omdat er onvoldoende financiële middelen zijn om het zwembad op een veilige manier open te houden. Wanneer het zwembad definitief dichtgaat, is nog onduidelijk.

Want is er een toekomst voor zwembad De Zeehoek uit Wervershoof? Die vraag ligt al sinds 2017 bij de gemeente op tafel. Het plan ging van nieuwbouw naar renovatie, waarna ze toch kozen voor opknappen. Nu gaat in samenspraak met het bestuur van het zwembad alsnog de stekker eruit.

"Dit is geen leuk besluit om te nemen, vanwege de gevolgen voor het personeel en de mensen die met veel plezier gebruik maken van het zwembad", zegt wethouder Gerben Gringhuis daarover. "Onlangs kregen we te horen dat de middelen bij het zwembad snel aan het opraken zijn. We vonden het nu het moment om dit naar buiten te brengen."

Eerder dan verwacht

Het sluiten van het zwembad in Wervershoof komt eerder dan verwacht. In september hoopte voorzitter van het zwembad, Jos Oostenbrink, dat het zwembad met een mogelijke subsidie nog een aantal jaar open kon blijven. Maar de zak met geld blijft uit, waardoor het bestuur genoodzaakt is om de deuren te sluiten.

"Daarnaast zien we ons geconfronteerd met gigantische energielasten en onzekerheid over de prijzen de komende jaren. Nu de gemeente de locatie wil ontwikkelen voor woningbouw en er geen financiële middelen zijn om het zwembad langdurig veilig open te houden, rest ons niets anders dan te werken aan een nette beëindiging van de exploitatie van het zwembad", aldus Oostenbrink.

Het personeel van het zwembad is inmiddels ingelicht.