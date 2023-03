Zwembad De Zeehoek al over enkele maanden dicht doordat het personeel wegloopt

Zwembad De Zeehoek in Wervershoof sluit al eind juli, veel eerder dan verwacht. Eigenlijk zou het bad pas over twee jaar dichtgaan. Maar sinds bekend werd dat De Zeehoek de deuren zou sluiten, loopt het personeel weg en is langer openblijven onhaalbaar.

Jarenlang is er gesteggeld over nieuwbouw of renovatie van het zwembad, waarna de gemeente Medemblik uiteindelijk samen met het zwembadbestuur in december besloot de stekker eruit te trekken. De extra subsidie die het zwembad had gevraagd om langdurig en veilig open te kunnen blijven, kregen ze niet. Onbekend was toen nog wanneer het zwembad zou gaan sluiten. Maar niet op zo korte termijn.

Het besluit heeft tot nog meer onrust onder het personeel geleidt. Waarna nu meerdere personeelsleden zijn gestopt. Het zwembadbestuur heeft nu de conclusie getrokken dat er onvoldoende mankracht is het zwembad open te houden.

Voor het personeel van het zwembad zijn de aflopen maanden zwaar geweest. “Het eerdere bericht van de aanstaande sluiting heeft erin gehakt en voor veel onzekerheid bij onze mensen gezorgd. We zien collega’s daardoor vertrekken. De onzekerheid breekt mensen op. De wens om het zwembad zo lang mogelijk open te houden, werkt dus eigenlijk averechts”, aldus Jos Oostenbrink, bestuursvoorzitter van De Zeehoek.

Zwemlessen

Grote vraag is nu, waar alle zwemmers naartoe moeten. Zwemlessen van zo'n 750 kinderen komen namelijk te vervallen. Er is al een grote krapte in de regio, gezien ook het zwembad van Frits van der Werff in Hoorn ermee stopt in mei. "Het streven is zoveel mogelijk kinderen voor 31 juli af te laten zwemmen", laat het bestuur van De Zeehoek weten.

Gemeente Medemblik zegt toe zich in te zetten om de kinderen die nog op les zijn, of op de wachtlijst staan, onder te brengen bij andere zwembaden. Hier moet half april meer duidelijkheid over zijn. Nieuwe leszwemmers worden niet meer opgeroepen.

"Een gigantische teleurstelling", noemt raadslid Mark Hogerwerf van Hart voor Medemblik het besluit. Een nieuw zwembad is volgens de partij nog steeds mogelijk. "Maar dat duurt wel een paar jaar." Het geld wat vanuit de gemeente voor de Zeehoek was bestemd, moet volgens Hogerwerf aan het nieuwe zwembad worden besteed. "Zo kan de gemeente voortvarend aan de slag met de bouw."