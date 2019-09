Open dag De Binding Zuid-Scharwoude stelt niet teleur: "Wat is het mooi geworden"

ZUID-SCHARWOUDE - Cultureel en educatief centrum De Binding in Zuid-Scharwoude heeft een flinke make-over gehad. Gisterochtend om 10 uur kon het publiek dan eindelijk ook een kijkje nemen bij het vernieuwde centrum.

"Wat is het mooi geworden zeg", verzucht één van de bezoekers volgens mediapartner Langedijk Centraal. Gistermiddag stonden de deuren van de volledig verbouwde De Binding wagenwijd open voor iedereen die zelf wel eens wilde zien wat het resultaat van de verbouwing en wat voor organisaties er gevestigd zijn.

Er staat namelijk misschien wel 'Huis van de Gemeente' op de gevel, maar dat is niet het enige wat zich in het gebouw huisvest. Zo hebben ook het Jan Arentsz College, de bibliotheek, het Centrum voor Jeugd en Gezin, omroep Langedijk Centraal een plekje in het gebouw.

"Alleen de betaalautomaat staat nog op dezelfde plek, voor de rest is echt alles anders", vertelt Ton de Kruijff, directeur van de bibliotheek. "We hebben nu zo veel ruimte dat ik de eerste week bang was dat de verhuizer langs zou komen met de mededeling dat we nog wat vergeten waren." Dat de bibliotheek direct grenst aan de centrale hal waar ook de raad vergadert zorgt voor een bijzondere dynamiek.

"We hebben afgelopen dinsdag hier voor het eerst vergaderd, en dan lopen er soms mensen langs die naar de bibliotheek gaan. Onze publieksbalie is direct naast die van de bibliotheek, dichterbij het publiek kan je volgens mij niet zijn", zegt de zichtbaar trotse burgemeester Leontien Kompier. Eigenlijk is er geen wanklank in het pand te bespeuren, niet bij het publiek en niet bij de gebruikers.