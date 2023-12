Zwembad Duikerdel per direct dicht ondanks flinke investering, faillissement aangevraagd

Zwembad Duikerdel in gemeente Dijk en Waard sluit per direct de deuren. De beheerder Social Leisure heeft namelijk faillissement aangevraagd. De stichting beheert naast het zwembad ook meerdere sporthallen en een theater in de gemeente. Het is niet bekend wat de directe gevolgen voor deze voorzieningen zijn.

Social Leisure is via Langedijk actief niet alleen verantwoordelijk voor het binnen- en buitenzwembad van Duikerdel, ook zeven sportzalen en een theater worden door deze partij beheerd. Daarnaast organiseert Langedijk actief sportactiviteiten. Gemeente Dijk en Waard wil dat dit in de toekomst wordt overgenomen door Dijk en Waard Sport B.V. Dit is helaas niet gelukt. Wat dit faillissement betekent voor de andere sportzalen en alle bijbehorende werknemers is nog niet duidelijk.

'Waar kan mijn kind nu afzwemmen?'

Welk effect het faillissement heeft op de zwemlessen in het zwembad, moet ook nog blijken. Op de facebook-pagina van het zwembad reageren enkele ouders al ongerust. "Ik vraag me wel af waar mijn kind en nog een heleboel andere kinderen hun zwemdiploma gaan halen?", schrijft Gertjan Stet. "Wij hebben net 15 november 710 euro overgemaakt voor drie zwemlessen."

Het is ook opvallend dat het zwembad in juli 2022 voor een flink bedrag is opgeknapt. Of dit te maken heeft met het faillissement, is niet duidelijk.

De directie was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.