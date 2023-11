Na een gesprek met zijn Palestijnse theaterdocent móést Hamza wat doen: "We lijken op elkaar"

Als de Alkmaarse acteur Hamza Othman na theaterles het levensverhaal van zijn Palestijnse docent aanhoort, is hij diep geraakt. Alaa Shehada kon door stom toeval met een eerder aangevraagd visum vluchten voor de oorlog, maar hij is doodsbang voor het lot van zijn familie en vrienden. Samen weten ze tientallen (bekende en onbekende) Nederlanders te verenigen in een videoboodschap aan de nieuwe regering.

Theatermaker en acteur Alaa (31) uit Palestina maakt deel uit van Troupe Courage, een internationaal spelerscollectief in Amsterdam. Hij speelt mee in voorstellingen en geeft ook acteerles. Daarvoor reist hij regelmatig af naar Nederland. Als acteur Hamza Othman (24) na de les met hem in gesprek raakt over het langlopende conflict, komt het leed van de Palestijnse bevolking ineens akelig dichtbij. "Ik voelde gelijk een soort van broederschap. We lijken op elkaar, zijn allebei moslim. Als ik daar was geboren, had ik in zijn schoenen gestaan."

Alaa's toeristenvisum verloopt over een paar weken. Het idee dat hij zou moeten terugkeren, beangstigt hem. "Teruggaan is levensgevaarlijk. Mijn visum heb ik maanden geleden voor werk aangevraagd, anders was ik daar nooit zo snel weggekomen. Ik hoop dat ik voorlopig in Nederland mag blijven. Of dat gaat lukken, weet ik niet."

Zijn ouders en de rest van zijn familie moest hij achterlaten in zijn woonplaats Jenin, een stad in de Westelijke Jordaanoever. Dat gebied valt sinds 1967 onder controle van het Israëlische leger. "Hen meenemen was niet mogelijk, dus ik maak me veel zorgen. Mijn ouders zijn erg bang en durven niet naar buiten. Overal lopen soldaten rond", vertelt hij.