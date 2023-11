Zorgen om locatie pro-Palestina protest: sit-in dicht bij Joods monument Alkmaar

De locatie bij de sit-in bij station Alkmaar die donderdagavond is aangekondigd, roept zorgen op bij de lokale VVD. De betogers, die donderdag protesteren tegen het geweld in Gaza, verzamelen zich volgens het plan op station Alkmaar, in de buurt van het Joods namenmonument. De organisatie zelf benadrukt dat deze locatie toeval is.

"Een onvervalste gotspe", noemt VVD-fractievoorzitter John van der Rhee de locatie van de sit-in tegen geweld in Gaza op station Alkmaar. Voor de politicus is het ongepast om de pro-Palestina-demonstratie bij het station te organiseren. Op die plek staat ook het namenmonument ter nagedachtenis van 180 vermoorde Joodse Alkmaarders.

Van der Rhee heeft zich ingezet voor de komst van het monument. In 2019 diende hij een motie in voor het namenmonument, die in de raad unaniem werd aangenomen. De sit-in in de buurt van het gedenkteken organiseren, vindt hij onaanvaardbaar. VVD'er maakt zich zorgen over het "importeren in Alkmaar van de haat, het geweld en het verdriet uit het Midden-Oosten, met vergaande polarisatie tot gevolg", zoals hij het zelf noemt. Van der Rhee heeft om die reden met spoed raadsvragen gesteld aan de burgemeester.

De VVD-fractievoorzitter schrijft in zijn schriftelijke vragen: "Inmiddels weten we helaas dat eerdere demonstraties (...) vaak in antisemitische, bedreigende en haatdragende uitingen ontaardden, met disrespect voor onze tolerante maatschappij, en de plaats van Joden daarin."

Van der Rhee ziet daarom liever dat mensen meer in met elkaar in gesprek gaan, om elkaars meningen, standpunten én verdriet te respecteren "zodat onze Alkmaarse gemeenschap niet verscheurd wordt". Aan de stadsbestuurder vraagt hij zich af of er mogelijk een andere plek kan worden aangewezen. Daarnaast wil hij weten of er ingegrepen kan worden op antisemitische uitingen en of het monument politiebeveiliging krijgt.

Onderdeel van landelijke actie

De zorgen van de VVD zijn nergens voor nodig, vindt Robert Witte van Alkmaar Kan Het. Samen met We Promise organiseert de stichting de sit-in op station Alkmaar. "We doen dit bij station Alkmaar, omdat het protest onderdeel is van de sit-ins die landelijk worden gehouden op meerdere stations."

Dat het namenmonument in de buurt staat is toeval, zo laat de medeorganisator weten. "Mensen die zich toch zorgen maken kan ik geruststellen: de sit-in is bij de roltrappen en niet bij het namenmonument." Daarnaast benadrukt Witte dat de demonstratie pro-Palestina is en niet anti-Joods. "We organiseren dit om de aandacht van reizigers te vestigen op de genocide die plaatsvindt in Gaza. Daarnaast doen we ook een oproep tot een staakt-het-vuren."

'Locatie niet ter discussie'

De organisatie van de sit-in laat weten dat het protest op station Alkmaar is aangekondigd bij de gemeente. Ook is er contact tussen de organiserende partijen en het gemeentebestuur. Witte laat weten dat de locatie en demonstratie niet ter discussie staan. "Wel zijn we als organisatie nog bezig om de puntjes op de i te zetten."

De sit-in op station Alkmaar staat donderdag 23 november gepland om 18.00 uur.