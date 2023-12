Ouders betaalden honderden euro's voor zwemlessen die nooit werden gegeven, partijen willen actie

Er is mogelijk licht aan het einde van de tunnel voor de gedupeerden van het failliet verklaarde zwembad Duikerdel. Vier politieke partijen hebben een motie ingediend om de ouders tegemoet te komen met een voucher. Want veel ouders betaalden honderden of zelfs duizend euro aan zwemlessen die ze nu niet meer krijgen.

Zwembad Duikerdel in Dijk en Waard sloot begin december per direct de deuren wegens het faillissement van beheerder Social Leisure. Kort voor het faillissement, betaalden veel ouders nog een fortuin voor een zwemcursus. Maar duidelijkheid over de situatie krijgen ze niet.

Daarom vergadert de gemeenteraad dinsdagavond over de mogelijkheid om de ouders een voucher aan te bieden. Het is een idee van de fracties van 50PLUS, VVD, FvD en BVNL. "We moeten er als gemeente alles aan doen om te kijken naar de mogelijkheden om ze daarin te compenseren. In welke vorm dan ook", aldus VVD-raadslid Nicky Stammis.

Oneerlijk

"Ik vind het niet eerlijk dat ik iedere dinsdagochtend wél met mijn zoontje naar de Waardergolf kan gaan en een buurman of buurvrouw niet meer naar Duikerdel kan", vertelt Stammis. Ook vindt ze het oneerlijk als ouders onderaan de lijst met schuldeisers komen. Want in sommige gevallen betaalden de gedupeerde ouders zelfs tot duizend euro aan zwemlessen. "We willen niet dat ze hun geld kwijt zijn."

Hoewel het uiteindelijk aan het college is om te bepalen wat er mogelijk is, moet er volgens Stammis wel een oplossing komen. Vooral omdat we bij de gemeente een positieve begroting hebben. "Dat is de mooiste manier, om de kerstboodschap aan onze inwoners te geven. Want duizend euro is voor sommige mensen echt veel geld", aldus Stammis.

"Stel Duikerdel blijft een tijdje dicht, dan kunnen ze de voucher bijvoorbeeld inzetten bij de Waardergolf of een ander zwembad bij ons in de gemeente." Maar ook als Duikerdel onder exploitatie van een ander bedrijf weer opengaat, moet de voucher gelden. "Er moet op korte termijn iets geregeld worden", zegt Stammis. "Ouders tasten nu volledig in het duister."

Frustratie

Dat is ook duidelijk te zien op de Facebookpagina van Duikerdel. De reacties zijn gevuld met gefrustreerde ouders die niet begrijpen waarom er niks gecommuniceerd wordt. Zo reageerde een gedupeerde moeder: "Voel me erin geluisd. In totaal drie zwemlessen gehad voor 600 euro... en het dan ook nog horen via de media." En zo zijn er veel meer ouders die niet weten waar ze aan toe zijn.

Stammis hoort dit zelf ook terug. Zo hoort ze verhalen van ouders die ten einde raad aankloppen bij De Geus in Langedijk. Waar inmiddels ook een ellenlange wachtrij is ontstaan. De wachtrijen zijn volgens Stammis zorgwekkend. "We hebben best veel water bij ons in de gemeente. We moeten ons daar wel om bekommeren, zodat al die kinderen gewoon hun zwemdiploma kunnen halen."

Hoop

Eigenlijk hoopt Stammis dat er dinsdagavond niet eens gestemd hoeft te worden over de motie. "We hopen dat het college zegt: "Jullie hebben volkomen gelijk. We vinden dat we dit moeten doen voor de inwoners. Wij nemen dit over. Dat zou het allermooist zijn."

De uitkomst van de motie moeten we dus nog even afwachten. "Maar er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Of nog beter: een oplossing. Op wat voor manier dan ook", aldus Stammis.