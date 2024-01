Theater de Beun in Heiloo failliet: 'tot nader order' gesloten

Theater de Beun in Heiloo is 'tot nader order' gesloten. De Stichting Social Leisure wil het bedrijf waaronder het theater valt per direct failliet laten verklaren. Ook voor buitenzwembad Het Baafje kan dit het einde betekenen.

Het ruim veertig jaar oude theater kampt al langer met financiële problemen. Exploitant Heiloo Actief, die valt onder SSL (Stichting Social Leisure), zou te maken hebben met tegenvallende inkomsten en daarbij een huurachterstand hebben. De gemeente Heiloo besloot daarom de exploitatieovereenkomst per eind 2023 op te zeggen.

"De afgelopen maand is er overleg gevoerd met de gemeente over een soepele overgang van onze medewerkers naar een nieuwe exploitant. Dit is helaas niet gelukt", valt te lezen in een verklaring op de website van Theater de Beun.

'Hopen op begrip'

De rechtbank Noord-Holland doet morgen uitspraak. "Na overleg is besloten om het theater per direct te sluiten. Zodra het faillissement is uitgesproken, zal de curator met de gemeente bepalen of en zo ja, wanneer het theater weer opengaat. Wij hopen op uw begrip", staat in de reactie.

Ook het buitenzwembad Het Baafje valt onder het beheer van Heiloo Actief. Wat de gevolgen zijn voor het zwembad is nog niet duidelijk, maar lokale omroep BeatFM meldt wel dat Het Baafje meegenomen zou worden in het faillissement.

De gemeente is om een reactie gevraagd, die komt later met een verklaring.