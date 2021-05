Vernieuwd buitenzwembad Heiloo weer open: "Ik heb het zo gemist!"

Meer dan een half jaar hebben we erop moeten wachten, maar nu kan het weer: het beroemde buitenzwembad Het Baafje in Heiloo is heropend. Het vijftig jaar oude zwembad staat bekend om de nostalgische uitstraling en vormde zelfs eens het decor van een film, maar is nu in een nieuw jasje gestoken. "Achttien graden? We gaan er doorheen!"