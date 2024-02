Actiegroep teleurgesteld: reddingsplan voor zwembad het Baafje haalt het niet

Een baaldag voor actiegroep Red het Baafje: een reddingsplan van Partij van de Arbeid om zwembad het Baafje in Heiloo te redden is gisteravond niet door de gemeenteraad gekomen. Naast PvdA stemde alleen Gemeentebelangen Heiloo voor het plan om onder andere 120.000 beschikbaar te stellen om het buitenbad te redden. Maar de hoop is nog niet vervlogen.

Actiegroep Red het Baafje - Foto: Red het Baafje

De teleurstelling bij Willemijn Vermeer van Actiegroep Red het Baafje is groot. "Kennelijk zien ze de urgentie van het openen van het bad niet in. Flauw ook dat veel raadsleden als commentaar geven dat de motie 'voor de bühne is ingediend'. Zeer teleurstellend dit." Vergeer is een van de voortrekkers van de actiegroep, inwoners die alles op alles zetten om het zwembad voor Heiloo te behouden. Rol voor de gemeente Doordat de zwembadexploitant Stichting Social Leisure failliet is gegaan, staat het voortbestaan van het Baafje op losse schroeven. Sinds dat faillissement is uitgesproken bekijkt de gemeente de mogelijkheden om het zwembad te behouden. De inwoners van Red Het Baafje zijn een handtekeningenactie gestart en zitten met de gemeente om tafel om te zien waar ze allemaal bij kunnen helpen. Een scenario is dat er een nieuwe exploitant wordt gevonden. "Maar het kan ook dat burgers zelf het zwembad gaan runnen. Dat is al gebeurd in Uitgeest en zou hier ook kunnen. Een derde optie is een combinatie van een nieuwe exploitant en helpende burgers", zei Willemijn Vergeer hier eerder over. Het lijkt er in elk geval op dat het bad dat sinds 1970 bestaat komende april niet open kan. Omdat de gemeente eigenaar is van de grond kunnen zij een rol spelen in het heropenen van het zwembad, maar dat moet volgens de actiegroep wel snel gebeuren.

"Nu loopt alles vertraging op" Willemijn Vermeer, Actiegroep Red het Baafje

"Als deze motie was aangenomen en de kosten-batenanalyse akkoord, had de wethouder nu 120.000 euro beschikbaar gehad en kon hij meteen doorpakken", vervolgt Willemijn. "Dan kon de inventaris worden overgekocht. Wij denken dat de overname van de inventaris namelijk een dealbreker gaat worden voor de eventuele nieuwe exploitant. Met dat geld had de inventaris kunnen worden aangeschaft door de gemeente en hadden de contracten met de nieuwe exploitant op korte termijn kunnen worden getekend. Nu loopt alles vertraging op." Tekst gaat door onder de foto.

Actiegroep Red het Baafje - Foto: Atiegroep Red het Baafje

Volgens de actiegroep is er enige haast geboren. Naast de overname van de inventaris, kan er nu ook niet gestart worden met de werkzaamheden om het bad te openen. "Ondertussen vervuilen de baden en verloedert de buitenruimte. Kortom: de kosten lopen meer en meer op. Ook is stilstand voor de pompen funest. Het is noodzaak dat het bad zo snel mogelijk opengaat", aldus Willemijn. 4000 handtekeningen Onderwijl zit de actiegroep niet stil. Op de Facebookpagina 'Red het Baafje' stromen de reacties binnen. Ook is er gestart met een handtekeningenactie. "Er zijn meer dan vierduizend mensen die een handtekening hebben gezet. Woensdag geven we de handtekeningen aan de wethouder en houden kinderen een stoepkrijtactie. We merken veel steun uit de samenleving in Heiloo. Het bad moet er gewoon blijven." De hoop is nog niet helemaal verloren. Op 25 maart wordt er weer vergaderd en gekeken of en hoeveel geld er beschikbaar moet komen.