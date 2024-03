Zonnig vooruitzicht voor het Baafje: zwembad deze zomer toch open

Gespannen gezichten bij de leden van actiegroep Red Het Baafje maandagavond tijdens de raadsvergadering. Wat er besloten wordt is doorslaggevend voor de toekomst van hun geliefde zwembad.

De voormalig exploitant van Het Baafje is failliet. En een doorstart was in eerste instantie niet mogelijk. Heilooërs willen niet zonder hun zwembad en zetten zich met een burgerinitiatief in om het zwembad te behouden. Ze hebben alles uit de kast getrokken om de sluiting van Het Baafje tegen te gaan.

De afgelopen weken is berekend of Het Baafje alsnog te redden is. Er is gekeken naar de mogelijkheden om een nieuwe exploitant aan te stellen. Om het bad te openen is ook 190.000 euro nodig.