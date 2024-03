Beste vergaderlocatie voor de Larense gemeenteraad... is in Eemnes

Laarders die een raadsvergadering van hun gemeenteraad willen bijwonen, of die willen inspreken bij een commissie, zullen naar het gemeentehuis in Eemnes moeten blijven gaan. Dit blijkt de beste locatie voor de Larense politiek om de officiële vergaderingen te houden. Wel is het de bedoeling om informele bijeenkomsten te gaan houden in het Brinkhuis: de locatie in hartje Laren waar burgemeester en wethouders sinds afgelopen zomer werken.

De Larense politici vergaderen al even in Eemnes. Dat heeft alles te maken met de verkoop van het inmiddels oude gemeentehuis aan de Eemnesserweg. Nieuwgeluk Real Estate uit Hilversum heeft dat pand in de zomer van 2022 gekocht. Dit had tot gevolg dat de politiek op een gegeven moment niet meer kon vergaderen op het oude, vertrouwde adres in Laren. Terwijl de gemeente op zoek ging naar een nieuwe, permanente vergaderstek voldeed de raadszaal in Eemnes ondertussen goed.

In opdracht van de gemeente Laren heeft een adviesbureau laten onderzoeken welke van de twee locaties, het Brinkhuis of het BEL-kantoor in Eemnes, de beste plek is voor de politiek om te vergaderen. Laatstgenoemde locatie is als het ware het gemeentehuis voor Blaricummers, Eemnessers en Laarders, waar ambtenaren van de drie gemeenten al dik vijftien jaar nauw met elkaar samenwerken op één locatie.

'Minder representatief'

Het BEL-kantoor biedt uiteindelijk de meeste voordelen, zo concludeert het adviesbureau. Dat betekent dat dit de beste locatie is voor de formele bijeenkomsten, zoals raads-, commissie- en fractievergaderingen. Het Brinkhuis in het eigen Laren kan dan heel goed dienst doen als plek voor meer informele sessies, zoals informatie- en inspraaksessies. De onderzoekers realiseren zich goed dat het vergaderen bij de buren ‘minder representatief is voor de gemeenteraad’.