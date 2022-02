Directeur Brinkhuis over verhuizing: 'Er is genoeg ruimte voor alle huurders'

Directeur van het Brinkhuis Leon Schouten laat weten dat er genoeg ruimte is om alle kleine huurders een alternatieve ruimte aan te bieden na het intreden van het gemeentebestuur. Dit zegt hij in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag . Het gemeentebestuur van Laren verhuist naar het Brinkhuis en zal zoveel ruimte in beslag nemen dat het kleinere huurders verdringt.

Het gemeentebestuur gaat verhuizingen van het Raadhuis aan de Eemnesserweg naar het Brinkhuis aan de Brink. Daar zal het bestuur ongeveer anderhalve verdieping in beslag nemen. "Daar zijn wij heel blij mee. Het bestuur gaat inderdaad veel ruimte innemen en daardoor flink bijdragen aan de huur", zegt de directeur. Op dit moment is zo'n 30 tot 40 procent van het Brinkhuis bezet. Een vaste huurder van anderhalve verdieping is dus erg welkom.

Kleine huurders

Door de verhuizing en de ruimte die het bestuur in beslag zal nemen, zullen kleinere huurder worden verdrongen naar een andere ruimte in het gebouw. Het veroorzaakte onrust onder deze huurders. "Een aantal hadden zich gemeld met vragen over wat er met hun ruimte die ze al jaren huren zou gebeuren." Volgens Schouten is er genoeg ruimte over om alle huurders de service aan te bieden. Sommigen zouden er volgens de directeur zelfs op vooruit gaan.

Schouten is kort na de beslissing van het college begonnen met de gesprekken met de kleine huurders. Hij geeft toe dat ze in eerste instantie niet blij waren met de alternatieven. "Als je ergens lekker zit en je moet bewegen dan zeggen ze natuurlijk het voor hun niet hoeft." Bang voor vertrek van kleine huurders uit het Brinkhuis is Schouten niet. "Als je met elkaar dat gesprek goed aangaat en je biedt goede alternatieven komt dat goed."

Een grote verbouwing zit er volgens Schouten niet aan te komen. "Het is meer een interieur-aanpassing. Het is meer een kwestie van een paar scheidingswanden plaatsen." Eind dit jaar gaat de verhuizing plaatsvinden.

Rol Larens Behoud

Naast directeur van het Brinkhuis zit Leon Schouten als secretaris in het bestuur van Larens Behoud, de grootste partij van Laren waar ook wethouders Peter Calis en Jan den Dunnen lid van zijn. Hierover zegt Schouten dat hij zich goed kan voorstellen dat dit voor buitenstaanders raar kan overkomen. "Alle tweehonderd leden van de partij zijn wel ergens actief. Dan ontkom je er niet aan dat je overlap hebt van zaken. Dus dan moet je opletten op belangenverstrengeling." Die is er volgens Schouten in zijn positie niet. "Ik heb niet direct contact met wethouders en raadsleden over beleid, behalve als ze komen kijken in het Brinkhuis zelf."

Ook het college zelf beaamt dat er in dit geval geen sprake van belangenverstrengeling is en dat ze daar erg goed op letten. Ook zegt het college dat al voor het coalitieakkoord uit 2018 het idee bestond om te verhuizen, voordat Schouten directeur was.

Luister het hele interview met Leon Schouten terug via deze link.