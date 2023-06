Burgemeester en wethouders klaar voor verhuizing naar hartje Laren: "Dichterbij de samenleving kunnen we niet zitten"

Nog minder dan twee weken en dan gaan de verhuisdozen echt over van het gemeentehuis naar het Brinkhuis, het nieuwe onderkomen van de burgemeester en wethouders van Laren. Zelf kijken de bestuurders erg uit naar hun nieuwe werkplek, die vooral moet zorgen dat het lokale bestuur veel toegankelijker is voor de inwoners. "Dichterbij de samenleving kunnen we niet zitten", klinkt het.

Twee of drie dagen later, als de werkplekken van burgemeester en wethouders en hun beperkte gevolg is ingericht, is het Brinkhuis officieel het nieuwe onderkomen van het Larense gemeentebestuur.

De verhuizing naar het Brinkhuis nadert met rasse schreden. Het is nog maar heel even wachten voordat alle gelabelde spullen inderdaad overgaan naar het nieuwe 'thuis'. Dat moet over zo'n twee weken gaan gebeuren.

Op de tweede etage komen hun werkkamers. Dat is een afgesloten gedeelte van het Brinkhuis. Maar de collegeleden zijn zeker van plan om enige regelmaat de laptop te pakken en beneden te gaan zitten werken. Dan zijn zij niet alleen zichtbaar, maar ook aan te spreken. Dat moet de toegankelijkheid van de bestuurders vergroten, wat de grote wens is.

Het gemeentebestuur komt midden in het hart van de gemeente te zitten, op een locatie waar veel instanties zoals de bibliotheek, Versa Welzijn, het VVV-steunpunt en het Wmo-loket maar ook heel veel Larense verenigingen zijn gevestigd. "Dan staan we dichtbij de samenleving", zegt wethouder Frits Westerkamp.

Enigszins meewarig merkt burgemeester Nanning Mol op dat dit de laatste keer is in het gemeentehuis. Daar staat tegenover dat de vier wethouders en burgervader staan te trappelen om de oversteek te maken naar de Brink 29.

Dat een verhuizing aanstaande is, is vandaag goed te zien in het gemeentehuis van Laren. Een deel van de schilderijen is al weggehaald. Dat er iets heeft gehangen, maken de duidelijk zichtbare haakjes aan de wand nog wel duidelijk. Verder zijn er op de meubels die meegaan witte stickers geplakt, met daarop groot in zwart te lezen 'BEL'.

Daarnaast blijkt de verbouwing op de eerste en tweede verdieping van het Brinkhuis binnen budget te zijn gebleven. Hoewel het gereedmaken van de anderhalve etage nog niet helemaal af is, is duidelijk dat Laren het redt binnen de 266.000 euro die de raad hiervoor beschikbaar had gesteld. Gezien de explosief gestegen bouwkosten in de afgelopen periode is dat een prestatie, aldus het college. Wel moet de gemeente nog de nodige euro's uitgegeven aan nieuw meubilair, omdat veel van de spullen op de Eemnesserweg echt hun beste tijd gehad hebben.

De overgang naar het Brinkhuis is voor het Larense huishoudboekje eveneens goed nieuws, zo vertelt wethouder Jan van Midden (Financiën). Want de vaste lasten van de gemeente gaan omlaag. Zo is de gemeente bijvoorbeeld af van de dure onderhoudskosten van de Eemnesserweg 19. Dat betekent dat Laren structureel minder geld kwijt is aan de eigen huisvesting. Dat is geld dat aan andere zaken kan worden uitgegeven.

Een jaar geleden besloten dat het Brinkhuis de nieuwe thuishaven moet zijn van de gemeente. De komst naar de Brink heeft een aardige aanloopperiode. Laren moest bijvoorbeeld eerst het huidige gemeentehuis verkopen. Daarbij had de gemeente nogal wat noten op de zang. Zo moet het een medisch en maatschappelijk blijven. Daardoor kunnen de huidige huurders blijven zitten.

Opbrengst van miljoenen

Nadat het pand van mei tot juli in de verkoop had gestaan, maakte de gemeente eind september bekend dat het Hilversumse Nieuwgeluk Real Estate de nieuwe eigenaar is. Naar nu blijkt is er 3,5 miljoen voor het gemeentehuis betaald. Per half oktober was alles in kannen en kruiken en gold er voor het gemeentebestuur een overbruggingsperiode van maximaal twee jaar.

Ondertussen was er wel onrust ontstaan in het Brinkhuis, het nieuwe onderkomen. Als het de burgemeester, wethouders en hun ambtenaren over zouden komen, dan zou dat weleens kunnen betekenen dat vooral kleine clubjes geen plek meer hadden in de sociaal-culturele ontmoetingsplaats. Denk aan pilates, ballet, gym, bewegen voor ouderen en yoga.

Kapelletje

Die discussie was alweer veertien maanden terug. Sindsdien is het stil geworden. Maar in die tijd is alles geregeld, zo geeft Westerkamp aan. De theaterzaal en het kapelletje zijn aangepakt, zodat er voor iedereen plek is, laat de Larens Behoud-bestuurder weten.