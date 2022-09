Hilversums vastgoedbedrijf nieuwe eigenaar Larense Raadhuis

De nieuwe eigenaar van het Raadhuis van Laren is bekend. Het gaat om vastgoedbedrijf Nieuwgeluk Real Estate. De gemeente Laren verhuist van het Raadhuis aan de Eemnesserweg naar het Brinkhuis. Als alles volgens de plannen verloopt vindt de verhuizing in het eerste kwartaal van volgend jaar plaats.

Wie de nieuwe eigenaar zou worden was intern al bekend, maar werd nog even geheim gehouden. Het vastgoedbedrijf uit Hilversum heeft onlangs de koopovereenkomst getekend. Daarmee is de overdracht een feit. De gemeente Laren verhuist naar het Brinkhuis aan de Brink van Laren. Dat heeft vooral te maken met de wens van de gemeente om toegankelijker te zijn, maar ook om via de huur bij te dragen aan de financiële gezondheid van het gemeenschapshuis.

De meeste ambtenaren werken als sinds 2013 niet meer in het Raadhuis. Toen het BEL-kantoor in Eemnes is gebouwd konden inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren namelijk daar documenten als paspoorten, identiteitsbewijzen ophalen of geboorteaangifte doen.

Afspraken

De gemeente heeft verschillende eisen gesteld aan en afspraken gemaakt over de verkoop. Zo wilde ze dat de andere huurders in het gebouw, namelijk de zorggerelateerde instellingen als de fysiotherapiepraktijken, tandarts, huisarts en gezondheidscentrum, gewoon kunnen blijven. Het vorige college had namelijk toen al de wens dat het gebouw een 'medisch maatschappelijk centrum' blijft.

Ook is er de afspraak gemaakt dat het raadhuis nog maximaal twee jaar gebruikt kan worden als vergaderlocatie voor de Larense politiek. Mochten ze eerder een nieuwe vergaderlocatie vinden, zal deze twee jaar niet nodig zijn. Het vastgoedbedrijf is hiermee akkoord gegaan, zo laat de gemeente weten.