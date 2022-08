Laren heeft een koper gevonden voor het gemeentehuis, maar wie blijft nog even onbekend

Laren heeft een geschikte koper gevonden voor het gemeentehuis. Vanaf half oktober is de gemeente niet langer meer de eigenaar van het raadhuis aan de Eemnesserweg. Hierdoor kunnen de burgemeester en wethouders verhuizen naar het Brinkhuis. Met de nieuwe eigenaar, die nog even onbekend blijft, zijn wel afspraken gemaakt zodat de Larense politiek er maximaal nog twee jaar kan vergaderen.

Daarnaast is het willen verduurzamen en opknappen van het pand aan de Eemnesserweg een van de eisen. Maar het belangrijkste is vooral dat de huidige andere huurders zeker weten dat zij kunnen blijven. Naast burgemeester en wethouders zitten er vooral huurders in met een maatschappelijk-medische achtergrond, zoals een fysiotherapiepraktijk en een gezondheidscentrum.

Een van de eisen was dat de politiek gebruik kan blijven maken van het raadhuis als vergaderlocaties. Dat is gelukt. Er is een deal voor maximaal twee jaar, maar het is al mogelijk om na één jaar te stoppen. Dat is afhankelijk van wanneer Laren een andere vergaderplek heeft gevonden.

Aan interesse geen gebrek, want in totaal hebben negen verschillende partijen een bod uitgebracht. Niet de hoogste bieder heeft gewonnen, maar wel degene die het beste heeft willen voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen. Dat stond bij Laren op één op het prioriteitenlijstje.

Begin dit jaar ging de gemeenteraad akkoord om het gemeentehuis in de verkoop te zetten. Na wat voorbereidend werk, waaronder het aannemen van een makelaar, kon er in de periode mei tot en met begin juli geboden worden op het Larense pand.

De meeste ambtenaren werken sinds 2013 niet meer in het raadhuis. Negen jaar geleden is het BEL-kantoor er gekomen in Eemnes. Op deze locatie regelen inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren bijvoorbeeld hun paspoorten, identiteitsbewijzen of doen zij aangifte van een geboorte.

Verkassen

Het raadhuis is sindsdien alleen nog de werkplek van de collegeleden, de griffie en klein clubje ambtenaren. Nu de wens bestaat om midden in het dorp te gaan zitten om toegankelijker te zijn voor de inwoners is met toestemming van de raad besloten het verkoopbord voor de deur te zetten.

Burgemeester en wethouders verkassen binnenkort naar de culturele ontmoetingsplaats het Brinkhuis. Met die verhuizing is lang niet iedereen gelukkig, zo bleek eerder dit jaar. Door de komst van het college is een aantal zalen niet meer beschikbaar, waardoor vooral kleine clubs vrezen dat zij hun plek dreigen te verliezen. In april verzekerde het vorige college nog dat alle verenigingen moeten kunnen blijven in het Brinkhuis.

Opgeknapte entree

Voorlopig is die verhuizing nog niet zover, al wordt de entree van de culturele ontmoetingsplaats nu al opgeknapt. In september moet onder meer duidelijk zijn wanneer het college, de griffie en de kleine ambtelijke staf echt naar de Brink 29 komen.

Ondertussen is de koop nog niet afgerond. Er moeten nog wat formele zaken worden afgerond, zodat het Larense raadhuis op vrijdag 14 oktober dan echt een nieuwe eigenaar heeft en de gemeente vanaf die dag tijdelijk huurder is. Zodra de deal helemaal rond is, maakt het college de koopprijs bekend.