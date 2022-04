Zorgen bij clubs over ruimte in Brinkhuis na komst gemeentebestuur: 'Gemeenschapshuis of gemeentehuis?'

Als het gemeentebestuur van Laren verhuist naar het Brinkhuis dan verdwijnt niet alleen de laagdrempeligheid van het dorpshuis, maar moeten ook diverse clubs gaan uitkijken naar een ander onderkomen. De vrees dat er straks geen plek meer is voor diverse beweeglessen voor Laarders is groot. "Het is een gemeenschapshuis en geen gemeentehuis."

Brinkhuis Laren - Daan Visser

De zorgen over het kunnen blijven aanbieden van onder meer yoga, pilates, gym, ballet en bewegen voor ouderen zijn groot. Lang hebben de zeven verschillende clubs gebruik kunnen maken van de beweegzalen. Dat verandert als het gemeentebestuur naar het pand aan de Brink 29 komt. Het gemeentehuis aan de Eemnesserweg gaat de verkoop in en burgemeester en wethouders komen naar de sociaal-culturele ontmoetingsplaats, midden in het dorp. Dat is het besluit van afgelopen januari. Kleinere clubs Zo'n anderhalve etage is nodig voor deze nieuwe huurder. Voor kleinere clubs zou dat betekenen dat zij hun activiteiten moeten gaan aanbieden in een andere ruimte. Volgens pilatesdocente Artine van den Engel, spreekbuis van de zeven clubs, betekent dat keuzes maken, want er is lang niet voor iedereen nog plek als het gemeentebestuur zich heeft gevestigd in het Hart van Laren. "Een deel van die activiteiten gaat verdwijnen, want we kunnen niet met z’n allen in de theaterzaal, zoals de belofte is", heeft de inspreekster laten weten tijdens de commissie Maatschappij en Financiën.

Quote "Zo'n 200 deelnemers zullen verdwijnen. Die zullen wijken voor vijf à zes mensen van het gemeentebestuur" Pilatesdocente artine van den engel

Volgens Van den Engel trekken de zeven clubs wekelijks zo'n 200 mensen naar het Brinkhuis. Zij dreigen hun les en vertrouwde onderkomen te verliezen, ook al heeft het college beloofd dat er voor alle clubs plaats is en blijft. Zij ziet dat het aangeboden alternatief voor problemen gaat zorgen. Kiezen "Hoe realistisch is het dat een theaterzaal ook een beweeg- en vergaderzaal is?", is de vraag die zij opwierp. Het wordt straks niet en-en, maar of-of. "Hoe gaat er gekozen worden? Wat is belangrijker; bewegen voor ouderen of theater voor kinderen? Zo’n 200 deelnemers zullen verdwijnen. Die zullen wijken voor vijf à zes mensen van het gemeentebestuur." De komst van het gemeentebestuur werpt volgens de pilatesdocente ook een barrière op. Nu is het Brinkhuis in haar optiek een bruisend centrum vol culturele, sportieve en sociale activiteiten. Als dit straks ook het kantoor is van het gemeentebestuur dan zullen diverse inwoners minder snel binnenlopen. De toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van deze sociale-culturele ontmoetingsplek neemt af, meent zij. Tekst gaat verder.

Daar komt bij dat het Brinkhuis bedoeld is als een gemeenschapshuis en niet als een verkapt gemeentehuis, zoals bezoekster Miriam Brooks aangaf bij de commissie. De inspreekster vreest net zoals Van den Engel dat de functie van het Brinkhuis zal verschuiven. Heroverweging of onderzoek Beide dames geven een totaal gebrek aan participatie aan. Volgens hen zijn de Laarders niet naar hun mening gevraagd over de verhuizing naar de sociaal-culturele ontmoetingsplaats. Van den Engel vraagt dan ook om een heroverweging van het besluit. En anders een onderzoek naar een alternatief voor huisvesting van de nieuwkomers. "U kunt nog alle kanten uit", is haar opmerking. Wethouders Jan den Dunnen en Peter Calis benadrukken onafhankelijk van elkaar dat het absoluut niet de bedoeling is dat de clubs weggaan uit het Brinkhuis. Het college heeft de toezegging gedaan dat er voor alle verenigingen juist plek moet zijn in het pand aan de Brink 29. Zij menen dat de interim-directeur van het Brinkhuis met de theaterzaal een goed en adequaat alternatief heeft geboden. Daarnaast wordt hiermee de structurele onderbezetting van de zalen opgelost. Puzzel Maar, zo bevestigen de bestuurders, is de puzzel lastiger te leggen dan gedacht is. De gemeente is in gesprek met de parochie om ook de naastgelegen jongerensociëteit te huren. Deze zou dan ook ruimte kunnen bieden aan de clubs. "Het rooster en de invulling daarvan zijn geen zaak van het college, maar van het bestuur van het Brinkhuis", aldus Den Dunnen.

Lees ook Gooi Larens gemeentebestuur verhuist naar Brinkhuis, maar wil huurders niet eruit dwingen