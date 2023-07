Larens gemeentebestuur vanaf nu in hartje Laren: "Kunnen door het raam poffertjes bestellen"

Het gemeentebestuur van Laren heeft vanaf vandaag een nieuw onderkomen: het Brinkhuis in het hart van het dorp. De verhuisdozen staan nog ingepakt, het meubilair ontbreekt nog, maar het voornaamste doel is al bereikt: zichtbaarheid. De wethouders hopen dat Laarders eerder bij ze aankloppen. En zelf geeft het ze een paar opvallende voordelen, vertellen ze tegen NH.

"We zitten niet achter slot en grendel. Hier zijn we veel toegankelijker, maar we zijn geen scharrelkippen. Dat kan ook niet in deze tijd", zegt de wethouder. Daarmee bedoelt hij dat de collegeleden er zelf voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld beneden zichtbaar in de bieb te gaan werken. Als zij druk zijn of zich even af willen zonderen dan kunnen zij terecht op de eerste etage.

Nog voordat wethouder Frits Westerkamp één voet heeft binnen gezet in het Brinkhuis heeft hij al vijf korte gesprekken gehad met voor hem bekende Laarders. Spontane ontmoetingen, kort sparren over wat er speelt en weer door. En dat is nu net waarom het gemeentebestuur de Eemnesserweg verruild heeft voor de Brink: benaderbaar zijn voor de inwoners.

In totaal huurt het gemeentebestuur anderhalve etage. Naast het vierkoppige college werken ook de dames van het secretariaat, de medewerkers van de griffie, de gemeentesecretaris en de controller vanaf nu in de ontmoetingsplaats. Om bij de plekken boven te komen, is een druppel nodig. Die werkplekken zijn afgesloten.

Meer zichtbaar en bereikbaar zijn en als collegeleden meer in het wild rond te lopen, past volgens Westerkamp goed bij Laren. Het is een klein dorp, waar iedereen elkaar kent. Van agressieve of boze inwoners, zoals in veel andere plaatsen, is geen sprake geweest en dat willen ze in Laren ook graag zo houden. "We zijn hier ook voor de inwoners", benadrukt de wethouder.

Flexplekken

Opvallend is dat de wethouders geen eigen kamer meer hebben. Ze maken gebruik van de flexplekken op de eerste verdieping of van de meerdere vergaderplekken die er zijn. Burgemeester Nanning Mol heeft wel een eigen kamer, al is ook dit meer een gedeelde werkplek voor het hele college.

Begin vorig jaar ging het politieke licht op groen voor de verhuizing naar de ontmoetingsplaats midden in het centrum. Voordat het gemeentebestuur die stap daadwerkelijk kon maken, moest Laren eerst nog een nieuwe eigenaar vinden voor het gemeentehuis vinden.

In de verkoop

Nadat het pand aan de Eemnesserweg een paar maanden in de verkoop had gestaan, kwam afgelopen najaar naar buiten dat Nieuwgeluk Real Estate uit Hilversum het gemeentehuis had gekocht voor 3,5 miljoen euro. Een mooi bedrag dat er mede toe heeft geleid dat de Larense begroting er nu rooskleurig uitziet.

Met de verhuizing zijn burgemeester en wethouders niet alleen een stuk beter te benaderen, maar spaart de gemeente ook nog eens duizenden euro's. De vaste lasten gaan beduidend omlaag en ook dat is goed nieuws voor de Larense gemeenschap.