Live NH Sport: FC Volendam tegen cupfighter NEC en Telstar ontvangt topploeg Roda JC

Met enig cynisme kun je zeggen dat FC Volendam vanavond vast kan wennen aan het spelen op de vrijdagavond. Immers de meeste wedstrijden in de eerste divisie worden op de vrijdag gespeeld. Maar de hekkensluiter in de eredivisie heeft de hoop om niet te degraderen nog niet opgegeven. Vanavond is bekerfinalist NEC de tegenstander. In de eerste divisie komt Telstar in actie. De Velsenaren nemen het in eigen stadion op tegen Roda JC. Beide wedstrijden zijn vanaf 19.00 uur te volgen op NH Radio.

Stadion FC Volendam - Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

Natuurlijk wil FC Volendam geen afscheid nemen van de eredivisie. Het verschil met de andere clubs die onderin bungelen is ook nog niet onoverkomelijk groot. Alleen geven de resultaten van de laatste wedstrijden van Volendam en het vertoonde spel weinig houvast voor de gewenste wederopstanding. De Volendammers blijven echter ook na de kansloze 0-4 thuisnederlaag tegen sc Heerenveen strijdbaar. "We gaan zeker niet opgeven", aldus aanvoerder Damon Mirani. Ook trainer Regillio Simons vindt dat de strijd nog niet verloren is. "Elke wedstrijd zie ik als een nieuwe kans." Tekst gaat verder onder de video.

Ondanks tegenslagen geeft FC Volendam niet op - NH Sport

NEC bereikte afgelopen dinsdag na verlenging de finale van de KNVB-beker. Uiteraard is dat gevierd en de vraag is in hoeverre de Nijmegenaren van alle inspanningen hersteld zijn. NEC, zevende in de eredivisie, diende bij de KNVB een verzoek in om de wedstrijd tegen Volendam naar zaterdag te verplaatsen, maar de voetbalbond ging niet akkoord. Spektakelstuk Het onderlinge treffen eerder dit seizoen was één van de meest spectaculaire duels in de eredivisie. Een krap kwartier voor tijd stond het 1-1, waarna Milan de Haan Volendam op voorsprong zette. Door een benutte penalty van Magnus Mattsson werd het in blessuretijd 2-2. Daarmee was de koek niet op. Calvin Twigt leek Volendam in de 96e minuut alsnog de drie punten te bezorgen, maar twee minuten later maakte Koki Ogawa wéér gelijk. Eindstand: 3-3. FC Volendam - NEC begint vanavond om 20.00 uur. Erik-Jan Brinkman doet verslag. Tekst gaat verder onder de foto.

Calvin Twigt heeft gescoord - Foto: Pro Shots/Stefan Koops

Waar het in Volendam maar niet wil lukken, heeft Telstar na de trainerswissel de weg omhoog gevonden. Afgelopen maandag won Telstar op bezoek bij Jong Ajax met 3-0. Onder leiding van het nieuwe trainersduo Uli Landvreugd en Anthony Correia werden zeven punten uit drie wedstrijden gepakt. Topploeg Roda JC Of de Velsenaren aan die ongeslagen serie een wedstrijd kunnen toevoegen, wordt een uitdaging. Roda JC is de nummer twee van de eerste divisie. Vorige week werd koploper Willem II in Tilburg met 3-2 verslagen en de Limburgers strijden volop mee voor promotie naar de eredivisie. In Kerkrade ging Telstar met 3-0 onderuit. De aftrap is om 20.00 uur en Frank van der Meijden is je commentator. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Robbert van den Heuvel.