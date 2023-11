FC Volendam geeft op absurde wijze zege uit handen in blessuretijd tegen NEC

Het is FC Volendam niet gelukt om te winnen op bezoek bij NEC. Calvin Twigt leek de Palingboeren aan de zege te helpen met een benutte vrije trap in de 95e minuut, maar Koki Ogawa sloeg in de slotseconden toe voor de thuisploeg (3-3). Pijnlijk genoeg speelde Volendam het grootste deel van de wedstrijd tegen tien man na een rode kaart voor Elayis Tavsan.

Foto: Robert Mühren - Pro Shots / Stefan Koops

Het begin was dramatisch van de Volendammers. De ploeg had geluk dat het in de openingsfase niet tegen meer doelpunten aanliep. Na geklungel van Mio Backhaus en Calvin Twigt kon Koki Ogawa simpel doorlopen. Hij schoof de 1-0 tegen de touwen. De Japanner leek even later de score te verdubbelen. De doelpuntenmaker deed dat echter vanuit buitenspelpositie en de VAR greep in. Elayis Tavsan kreeg vervolgens een goede schietkans, maar Backhaus redde nu wel. Uit het niets tekende Robert Mühren (zijn eerste buiten Volendam dit seizoen) voor de gelijkmaker. Hij kopte in twee instanties een voorzet van George Cox achter Jasper Cillessen: 1-1. Tavsan maakte inde 38e minuut een domme overtreding op Cox en incasseerde zijn tweede gele kaart. In de slotfase kreeg Mühren nog een mogelijkheid, maar Cillessen kon redden. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Robert Mühren - Pro Shots / Stefan Koops

Aan het begin van de tweede helft waren de rollen logischerwijs omgedraaid: Volendam viel aan en NEC hield tegen. Zo kregen Darius Johnson (kopbal op Cillessen) en Milan de Haan (via de onderkant lat) mogelijkheden. De thuisploeg nam het initiatief vervolgens weer over en kreeg via Ogawa een grote kans, maar die werd van de lijn gehaald door Benaissa Benamar. Krankzinnige slotfase De Haan zorgde in de slotfase voor de voorsprong. De middenvelder, die ook al scoorde tegen Excelsior vorige week, schoot de bal schitterend raak achter Cillessen: 1-2. Daarna was het spreekwoordelijke hek van de dam. Na een onhandige overtreding van keeper Backhaus kon Magnus Matsson de 2-2 in het doel schieten vanaf de strafschopstip. Uit een mooie vrije trap van Calvin Twigt leek Volendam alsnog te gaan winnen, totdat Ogawa raak kopte uit een corner (3-3). Tekst gaat verder onder de video.

Ondanks het teleurstellende eindresultaat klimt Volendam op de ranglijst basis van het doelsaldo naar de zestiende plaats, boven FC Utrecht en Vitesse. Sparta is over een week de volgende tegenstander in Volendam. Aftrap is 14.30 uur. Opstelling Volendam: Backhaus; Buur (Douiri/67), Benamar, Flint, Cox (Booth/83); Mirani, Twigt, De Haan; Ould-Chikh, Mühren (Zeefuik/89), Johnson (El Kadiri/67)