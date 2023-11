Grote opluchting bij Ajax, dat na zege op FC Volendam van laatste plaats af is

Na vier dagen heeft Ajax weer afscheid genomen van de historische laatste plaats in de eredivisie. Met trainer John van 't Schip aan het roer wonnen de Amsterdammers in eigen huis met 2-0 van FC Volendam. Voor Ajax betekent het de eerste zege in de eredivisie sinds 12 augustus.

De Amsterdammers, die het duel als hekkensluiter van de eredivisie begonnen, kenden een goede start tegen Volendam. Via Steven Berghuis kreeg het na vijf minuten al een grote kans, maar zijn inzet ging net naast. Het bleek het startsein voor een kansenregen in de eerste helft. Volendam-doelman Mio Backhaus moest een aantal keren redding brengen op schoten van Berghuis, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Na een half uur was Ajax via Steven Bergwijn het dichtst bij de openingstreffer, maar de aanvoerder van Ajax raakte de lat na een goede actie over de linkerkant.

De aanvalsdrift van Ajax ging na de pauze vrolijk verder. Backhaus moest opnieuw meerdere keren redding brengen. De Duitse doelman had zelfs een katachtige reflex op een leep balletje van Bergwijn. In de 57e minuut moest Backhaus het antwoord wel schuldig blijven op een inzet van de aanvoerder van Ajax. Bergwijn sneed naar binnen en knalde de bal snoeihard tegen de touwen: 1-0.

De ploeg van Volendam-trainer Matthias Kohler speelde een onzekere eerste helft in Amsterdam. Een enkele keer kwamen de Volendammers er gevaarlijk uit, maar Robert Mühren stond voorin op een eiland. De spits probeerde het vlak voor rust nog wel uit een moeilijke hoek, maar Ajax-doelman Diant Ramaj hield zijn doel schoon. Op slag van rust kreeg Taylor nog een grote kans uit een afgeslagen voorzet, maar zijn poging ging over.

Hoewel Volendam aanvallend heel weinig in te brengen had, kreeg het de openingstreffer bijna in de schoot geworpen. Josip Sutalo kopte de bal terug en lanceerde daarmee Robert Mühren. De spits van FC Volendam ging recht op Ramaj af, maar de keeper van Ajax redde knap op de inzet. Ramaj onderscheidde zich een paar minuten later opnieuw, want hij tikte een kopbal van Damon Mirani net over het doel.

Bevrijding

Aan de andere kant dacht een deel van het stadion dat Steven Berghuis de tweede treffer maakte, maar zijn inzet zeilde rakelings naast. De fans van Ajax hielden hun adem wel in, want het vertrouwen was broos. Vlak voor tijd raakte invaller Chuba Akpom nog de lat voor Ajax. In blessuretijd maakte hij aan alle onzekerheid een einde door de 2-0 binnen te koppen. De spits had zijn invalbeurt nog kunnen bekronen met een tweede treffer, maar na het omspelen van Backhaus raakte hij wonderbaarlijk de paal.

