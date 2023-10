FC Volendam zonder knikkende knieën naar Amsterdam voor degradatieduel tegen Ajax

Niemand had aan het begin van het seizoen verwacht dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam een degradatiekraker zou zijn. Donderdag treffen beide ploegen elkaar in Amsterdam. "De meesten die tegen Ajax spelen ruiken bloed", aldus Volendam-aanvaller Bilal Ould-Chikh.

Volendam-trainer Matthias Kohler is in eerste instantie niet te betrappen op een smeuïge uitspraak. "Een wedstrijd zoals elke andere", blikt Kohler vooruit. Maar na wat doorvragen laat de trainer weten dat de wedstrijd toch wel een speciale is. "Het is tegen Ajax in de Arena, maar ik ga in de voorbereiding niets anders doen. Wij moeten niet te veel naar de stand kijken. Het blijft Ajax en ze hebben kwaliteiten. Wel gaan wij er met vertrouwen naartoe", vertelt Kohler.