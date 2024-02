Na grote leegloop bij FC Volendam keert clubheld Johan Steur terug als scout

Waar velen vertrokken, heeft FC Volendam een clubheld teruggehaald. Johan Steur wordt scout bij Het Nieuwe Oranje. Die functie vervulde hij in het verleden ook al eens.

"Ik ben benaderd om de scouting op te pakken en heb besloten om mijn oranje hart te volgen", zegt Steur op de website van FC Volendam. "Ik ga me met frisse moed inzetten voor FC Volendam en hoop mijn bijdrage te kunnen leveren en spelers met potentie te scouten voor FC Volendam."

Steur speelde als voetballer liefst 448 wedstrijden voor FC Volendam. Alleen Henny Schilder heeft meer wedstrijden dan hij in het eerste elftal gespeeld. Na zijn carrière was Steur jeugdtrainer, vervolgens was hij tussen 1999 en 2005 assistent-trainer. Tussen 2007 en 2019 vervulde hij die rol opnieuw. Steur werd vier keer tijdelijk naar voren geschoven als interim-trainer.