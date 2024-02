FC Volendam gaat kansloos onderuit tegen sc Heerenveen

Het is FC Volendam niet gelukt om in eigen huis te winnen van sc Heerenveen. Het werd 0-4 door doelpunten van Pelle van Amersfoort (twee), Simon Olsson en Thom Haye.

De situatie wordt met de week penibeler voor FC Volendam. Zeker in de wetenschap dat concurrent Vitesse eerder op de zondag te sterk was voor Excelsior (1-2). De laatste zege dateert van midden december tegen Heerenveen. Uitgerekend de Friezen waren zondagavond de tegenstander in Volendam. De eerste tegenvaller gebeurde al voor de wedstrijd; Bilal Ould-Chikh ontbrak wegens griep. De aanvaller zag vanaf de bank dat Pelle van Amersfoort binnen het kwartier de score opende.

Thom Haye zorgde met een ragfijne pass voor de assist en Van Amersfoort verschalkte doelman Mio Backhaus. Even daarvoor had de Duitser nog een vrije trap van Haye uit de kruising geplukt. In het resterende deel van de eerste helft zorgde Backhaus ervoor dat het 0-1 bleef, ondanks grote kansen voor Osame Sahraoui en Van Amersfoort. Volendam werd een keer gevaarlijk via Robert Mühren, die met een volley Mickey van der Hart tot een redding dwong.

