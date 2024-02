FC Volendam mag handjes dichtknijpen met punt in kelderduel

De degradatiekraker Vitesse - FC Volendam is geëindigd in 1-1. En daar schieten de Palingboeren weinig mee op. Toch mogen ze daar blij mee zijn, want de Arnhemmers schoten drie keer op de lat van het Volendamse doel.

Vitesse - FC Volendam - Foto: PRO SHOTS / Stefan Koops

Op de Arnhemse knollentuin ontspon zich vanaf de aftrap een zeer boeiende degradatiestrijd. Aan de inzet lag het niet bij beide ploegen. Met Robert Mühren als eenzame spits voorin loerde FC Volendam vooral op de counter. En dat pakte na een paar minuten al geweldig uit. Blijdschap Op de middenlijn pikte Bilal Ould-Chikh de bal op en na een lange dribbel, een schijntrap, een geplaatst schot zorgde de technicus voor de 0-1. De blijdschap was groot voor het uitvak met zo'n vijfhonderd meegereisde fans uit het vissersdorp. Lang kon FC Volendam niet genieten van de voorsprong. In de zesde minuut stond het alweer gelijk in de Gelredome. En dat lag vooral aan Mio Backhaus. De Duitse goalie blunderde behoorlijk bij een afstandsschot van Mica Pinto. Tekst loopt door onder de foto.

FC Volendam-keeper Mio Backhaus - Foto: PRO SHOTS / Stefan Koops

Daarna was het vaak eenrichtingsverkeer naar het Volendamse doel. De verdedigers met vooral linksback George Cox kregen geen grip op Anis Hadj-Moussa. De buitenspeler van Vitesse was constant dreigend en meerdere keren dicht bij een treffer. Zo schoot de Franse Algerijn in de twintigste minuut op de lat. Weer op de lat Ook later in de eerste helft mocht FC Volendam het engeltje op de lat danken. Van grote afstand schoot Carlens Arcus de bal op de lat. Al was het handje van doelman Backhaus ook goud waard. Tekst loopt verder onder de tweet.

Het trainersduo Regillio Simons en Michael Dingsdag voerde in de rust één wissel door. De dolgedraaide Cox mocht achterblijven in de kleedkamer. Benaissa Benamar nam zijn plek in. Dat deed echter weinig veranderen aan het spelbeeld. Vitesse bleef de aandringende en dreigende partij. Mexx Meerdink Zo kreeg AZ-huurling Mexx Meerdink namens Vitesse een vrij grote mogelijkheid aan het begin van de tweede helft. Van dichtbij schoot de energieke spits over. Ook zijn teamgenoten kregen daarna de nodige kansen, maar Backhaus bleek een zeer lastige sta-in-de-weg voor de Arnhemmers. Daarmee verdoezelde de sluitpost zijn fout van de eerste helft wat weg. Aanvallend kwam FC Volendam zelden in de buurt van het vijandelijk strafschopgebied. Een paar afstandsschoten leverden licht gevaar op. In de laatste kwartier ontbrak het wederom niet aan geluk bij FC Volendam, want weer schoot de thuisploeg in een scrimmage op de lat. Tekst loopt verder onder de video.

Coach Regillio Simons over het gelijkspel met zijn ploeg FC Volendam - NH Nieuws

Door het gelijkspel blijft FC Volendam de nummer zeventien van de eredivisie. Volgend weekend ontvangt FC Volendam in eigen huis sc Heerenveen. De laatste wedstrijd voor de winterstop leverde dat in Friesland nog drie punten op. Opstelling FC Volendam: Backhaus; Buur, Flint, Plat, Cox (Benamar/46); De Haan, Mirani, Maulun (Van Driel/60); Ould-Chikh, Mühren (Semedo/60), Booth (Johnson/81)