Nieuwe tegenvaller: FC Volendam langere tijd zonder geblesseerde Calvin Twigt

FC Volendam moet Calvin Twigt de komende weken missen. De 21-jarige middenvelder heeft een enkelblessure, waardoor hij voorlopig niet inzetbaar is. Dat zegt trainer Regillio Simons vanavond in voetbaltalkshow De Aftrap.

"Calvin heeft in de laatste wedstrijd tegen FC Utrecht in de zevende minuut een schop tegen de enkel gehad. Dat is niet goed geweest", vertelt Simons. "Er lopen nog onderzoeken die we moeten afwachten, maar het kan zijn dat dat langer duurt."

Twigt startte dit seizoen in negentien van de twintig competitiewedstrijden en maakte twee doelpunten. Half november maakte hij zijn debuut bij Jong Oranje. Het wegvallen van de basiskracht is een nieuwe tegenvaller, nadat FC Volendam aan het einde van de winterse transferperiode spits Lequincio Zeefuik aan AZ kwijtraakte.

Mbuyamba

Zondag ontvangt FC Volendam in eigen huis koploper PSV. In die wedstrijd ontbreekt opnieuw Xavier Mbuyamba. De centrale verdediger speelt dit seizoen vaker niet dan wel. Om privacy-redenen willen club en speler niet zeggen wat Mbuyamba precies mankeert. Simons: "Dat houden we ook zo", zegt Simons. "Met Xavier moeten we afwachten. We weten ook niet hoe lang hij er niet bij is."

FC Volendam - PSV begint zondagmiddag om 16.45 uur. Je hoort flitsen van het duel in de radio-uitzending van NH Sport. De Aftrap kun je om 17,10 uur op tv zien en wordt daarna elk uur herhaald.