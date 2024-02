Zichtbare frustratie bij FC Volendam na nieuwe nederlaag: "Het is gewoon klote"

FC Volendam kwam brutaal op voorsprong tegen FC Utrecht, maar moest uiteindelijk vier tegentreffers slikken. Het Nieuwe Oranje beklaagde zich vooral over een niet gegeven penalty aan Milan de Haan. "Het is gewoon klote", zegt de middenvelder, die er behoorlijk verloren bijstond na afloop. "Meer kan ik er niet van zeggen."

Via Zach Booth kwam Volendam op voorsprong, maar door twee treffers voor rust was de ruststand 2-1 voor FC Utrecht. Direct na de pauze tikte invaller Josh Flint de 2-2 binnen en leek Volendam wellicht op weg naar een resultaat. "We hebben hard punten nodig", zegt De Haan.

Wisselbeleid

Trainer Regillio Simons koos in de slotfase voor een ultra-aanvallend FC Volendam. Hij bracht Vivaldo Semedo en Quincy Hoeve erin om een 'alles-of-niets-scenario' te hanteren. De meest opvallende wissel was echter die van Alex Guessand. De huurling van Udinese debuteerde in de basis, maar veld na dertig minuten van het veld gehaald. Een tactische keuze volgens Simons, die daarmee een signaal afgeeft aan de nieuweling. "Alles staat in het teken van het team."

Tekst loopt door onder de video.