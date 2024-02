Taylor Booth doet FC Volendam pijn met hattrick tegen broer Zach

De broedertwist tussen Zach Booth (FC Volendam) en Taylor Booth (FC Utrecht) is gewonnen door de laatstgenoemde. In de Galgenwaard won de thuisploeg met 4-2 van Het Nieuwe Oranje. Taylor Booth maakte een hattrick voor de thuisploeg.

Volendam kreeg de Galgenwaard behoorlijk stil en had vervolgens de zaken goed op orde. Het moest wel waakzaam zijn, want via Sam Lammers en Jens Toornstra kreeg Utrecht behoorlijk grote kansen. Doelman Mio Backhaus redde echter in beide gevallen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat FC Utrecht langszij kwam. Taylor Booth, de broer van Volendam-speler Zach Booth, liet Backhaus kansloos met een rake schuiver in de hoek: 1-1. Op slag van rust moest Volendam opnieuw een tik incasseren, want Viergever kopte snoeihard de 2-1 voor FC Utrecht binnen.

Nadat de kruitdampen waren neergedaald stond FC Volendam meteen met de rug tegen de muur. Binnen drie minuten kreeg de thuisploeg al meteen twee grote kansen. Oscar Fraulo schoot via een Volendam-verdediger naast en Nick Viergever kopte rakelings naast uit een voorzet van Othman Boussaid. Toch was de eerste de beste kans voor FC Volendam raak. Zach Booth tikte raak nadat een hoekschop bleef hangen in het doelgebied: 0-1.

Identieke situatie

Na de pauze was het speelbeeld hetzelfde. FC Utrecht drong aan en FC Volendam verdedigde. Net zoals in de eerste helft scoorde het na negen minuten in de tweede helft. Josh Flint, die in de eerste helft Guessand verving, werkte de 2-2 binnen uit een hoekschop. Lang kon FC Volendam niet genieten van de gelijkmaker, want Booth maakte drie minuten later alweer de 3-2 met een bal achter het standbeen na een goede combinatie. Gedurende de tweede helft bleef Utrecht de betere partij en verzuimde het uit te lopen.

Simons koos daarentegen halverwege de tweede helft voor een alles-of-niets-tactiek door Vivaldo Semedo en Quincy Hoeve in te brengen. Daardoor stond Volendam ineens met vier aanvallers op het veld. Het spel golfde op en neer, maar de Palingboeren slaagden er niet in om een resultaat te boeken. Vijf minuten voor tijd gooide Taylor Booth het duel in het slot. De middenvelder maakte de 4-2 en daarmee zijn derde treffer van de middag.

Door de nederlaag blijft Volendam steken op de voorlaatste plaats in de eredivisie. Volgende week komt koploper PSV op zondagmiddag op bezoek in het vissersdorp.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Buur, Benamar, Mirani (Semedo/68), Guessand (Flint/30), Cox (Johnson/80); Le Roux, Twigt (Maulun/80), De Haan (Hoeve/68); Booth (Kuol/80), Ould-Chikh