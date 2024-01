FC Volendam onderuit tegen Fortuna Sittard in zwakke wedstrijd

FC Volendam heeft in eigen huis een nederlaag moeten slikken tegen Fortuna Sittard. In een weinig verheffende wedstrijd was een doelpunt van Inigo Cordoba voldoende. Volendam verzuimt daarmee om afstand te nemen van de onderste plaats.

De huurlingen van Udinese zagen een zeer zwak Volendam voor de dag komen in de eerste helft. Verder dan een zachte kopbal van Damon Mirani. De Palingboeren hadden geluk dat Fortuna ook niet het vizier op scherp had.

Snel in de tweede helft was het Inigo Cordoba, die de Limburgers liet juichen. De Spaanse spits gleed een voorzet van Kaj Sierhuis in het doel bij de tweede paal: 0-1. De VAR moest nog even de goal checken, maar keurde hem uiteindelijk goed. Volendam liet zich na die openingstreffer iets meer gelden. Zo schoot Zach Booth uit het niets vol op de paal.

Vlak voor het einde had Zeefuik zijn vijfde goal kunnen scoren, maar liet dat na. Het eindigde daardoor in een zege voor Fortuna Sittard. Volendam blijft op plek zeventien steken in de eredivisie en heeft verzuimd om afstand te nemen van Vitesse. FC Utrecht is volgende week zondag 14.30 uur de volgende tegenstander.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Buur, Mirani (Semedo/76), Benamar, Plat, Cox; De Haan (Mühren/83), Le Roux, Twigt (Maulun/76); Ould-Chikh (Booth/63), Zeefuik