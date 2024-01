Fikse domper voor FC Volendam: Zeefuik onderweg naar AZ

FC Twente was ook in de markt voor de Amsterdammer, maar die lijken achter het net te vissen. Zeefuik maakte in 2021 zijn debuut voor Volendam in de eerste divisie tegen Telstar. Hij was direct trefzeker in dat duel. De aanvaller promoveerde in 2022 met de Palingboeren naar de eredivisie en speelde daarin 29 wedstrijden en scoorde vijf keer. Zijn laatste drie goals vielen in de afgelopen vier wedstrijden. Het contract van Zeefuik loopt komende zomer af.