FC Volendam pakt zwaarbevochten punt tegen Heracles in strijd tegen degradatie

Na de goal van FC Volendam zakte de wedstrijd in. Heracles werd het meest gevaarlijk via kansen van Jannes Wieckhoff en Jordy Bruijn, maar keeper Mio Backhaus hield zijn doel schoon en met een 0-1 stand zochten beide ploegen de kleedkamer op.

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd. Al in de tweede minuut kreeg Jordy Bruijn een dot van een kans, maar Volendam-keeper Mio Backhaus wist de bal tegen te houden. Daarna was Heracles gevaarlijk via een afstandsschot van Brian De Keersmaecker.

Trainer Regilio Simons koos ervoor om met Lequincio Zeefuik te starten. Dat ging ten koste van Robert Mühren. Ook Luke Le Roux begon in de basis en dat was voor de Zuid-Afrikaan zijn basisdebuut voor FC Volendam.

Na rust had Heracles het balbezit, maar dit leverde in de eerste vijftien minuten van de tweede helft geen uitgespeelde kansen op. In de 63e minuut kwam Heracles langszij. Invaller Jizz Hornkamp tikte van dichtbij binnen:1-1. Daarna ging het thuispubliek achter Heracles staan en had Volendam het moeilijk.

Overleven

Met nog zo'n twintig minuten te gaan schoot De Keersmaecker net over het Volendam-doel en bleef Heracles druk zetten. In een uitbraak wist FC Volendam nog gevaarlijk te worden. Na een prachtige actie van Zeefuik kon invaller Zach Booth richting het Heracles-doel opstomen, maar zijn schot ging over.

In de slotfase kwam Volendam goed weg nadat een kopbal van Hoogma maar net over de goal ging. Voor FC Volendam was het in de tweede helft voornamelijk overleven en dat lukte met veel kunst-en-vliegwerk.

FC Volendam staat door het puntje nog steeds achttiende in de eredivisie. De rode lantaarn kan morgen wel worden afgegeven aan Vitesse. De Arnhemmers komen vanaf 14.30 uur in actie tegen Feyenoord. Bij een nederlaag is Volendam zeventiende door een beter doelsaldo.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Cox, Mirani, Benamar, Plat, Buur (Douiri/84); Le Roux, De Haan, Twigt; Ould-Chikh (Booth/65), Zeefuik