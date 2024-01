FC Volendam presenteert met Axel Guessand eerste wintertransfer

FC Volendam heeft met Axel Guessand een nieuwe speler aangetrokken. De 19-jarige verdediger wordt voor een half jaar gehuurd van het Italiaanse Udinese. De Fransman is de eerste aanwinst van FC Volendam in de transferperiode.

Met het beklinken van de huurdeal hebben Volendam en Udinese afgesproken om intensiever samen te gaan werken. "Dergelijke samenwerkingen zijn voor zowel onze club, als Udinese een win-winsituatie", zegt directeur Frans ten Berge op de website van de club. "FC Volendam heeft in de afgelopen seizoenen laten zien een uitstekend platform te zijn voor jong talent. Zo hebben we de carrières van Samuele Mulattieri, Gaetano Oristanio en Filip Stankovic, drie spelers van Italiaanse clubs, een boost kunnen geven."

Linksbenig

Guessand is volgens Ten Berge een interessante speler voor Volendam, omdat hij een linksbenige verdediger is. "Axel heeft opbouwende kwaliteiten, is ondanks zijn leeftijd fysiek sterk, kan zowel centraal als op de vleugelpositie uit de voeten en heeft inmiddels geroken aan het Italiaanse profvoetbal", aldus Ten Berge.

In 2022 kwam Guessand bij Udinese terecht. De Italianen namen hem over van AS Nancy. De Fransman debuteerde eind vorig seizoen in de Italiaanse competitie. Bij Udinese begon hij tegen Juventus in de basis. Dit seizoen speelde hij slechts één duel in de Serie A.

FC Volendam speelt zaterdagavond in de eredivisie tegen Heracles Almelo. Het Nieuwe Oranje kan de punten goed gebruiken, want het staat sinds vorig weekend op de laatste plaats in de eredivisie met 11 punten uit 17 wedstrijden.