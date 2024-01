Ongeïnspireerd en futloos FC Volendam in eigen huis roemloos ten onder tegen Almere City

FC Volendam is vandaag in het eigen stadion tegen een smadelijke nederlaag aangelopen. Na een draak van een wedstrijd bleek degradatieconcurrent Almere City met 0-1 te sterk.

FC Volendam moest vlak voor het eerste fluitsignaal al een fikse tegenslag incasseren. Josh Flint raakte tijdens de warming-up geblesseerd, waardoor Zach Booth alsnog in de basis moest starten.

De Amerikaanse buitenspeler van FC Volendam was in de 9e minuut gelijk dicht bij de openingstreffer. Booth was attent bij een diepe bal van achteruit, maar vond in de afronding Almere City-doelman Nordin Bakker op zijn weg. Nog geen drie minuten later lag de bal er aan de andere kant wel in. Thomas Robinet schoot, na weifelend verdedigen van de Volendamse defensie, de 0-1 binnen uit een lage voorzet.

Te laag tempo

FC Volendam moest zodoende al vroeg in de achtervolging, maar het baltempo lag veel te laag om Almere City te verontrusten. Bovendien hadden de bezoekers halverwege de eerste helft de voorsprong moeten vergroten toen Kornelius Hansen alleen op Mio Backhaus afging. De doelman van Volendam voorkwam ternauwernood een tweede tegendoelpunt.

Rond het half uur kwam FC Volendam eindelijk weer eens gevaarlijk voor het doel van Bakker. Bilal Ould-Chikh haalde hard uit vanaf de rand van het strafschopgebied, maar vond de vuisten van de in Oostknollendam geboren doelman. Het bleef zodoende halverwege bij 0-1 voor Almere City.

