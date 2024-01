Damon Mirani geniet van Turks trainingskamp: "Belangrijk om te bouwen aan ons team"

Trainen, spelletjes en zelfs een voetbalquiz. FC Volendam doet er alles om in de tweede seizoenshelft beter voor de dag te komen dan voor de winterstop. "Dit trainingskamp is zeer belangrijk voor de nieuwe energie, het is belangrijk dat we door kunnen bouwen", weet aanvoerder Damon Mirani.

Damon Mirani - Foto: Orange Pictures

Volendam vertoeft sinds 2 januari in het Turkse Belek. Er stond vrijdag een oefenwedstrijd voor de reserves op het programma tegen het Albanese FK Partizani 1-1. Het trainingskamp wordt vanmiddag 13.30 uur afgesloten tegen het Zwitserse FC Winterthur. Mirani kijkt met een positief gevoel terug op het trainingskamp. "Je zit continu op elkaars lip. Dan bouw je vanzelf een sterke band met elkaar op. Het is fijn dat we zaken gelijk met de nieuwe trainers kunnen bespreken, daar is zo'n week ideaal voor."

"Ik heb toevallig dit weekend een voetbalquiz georganiseerd met leuke instinkers" Quiz master Damon Mirani

Zoals een goed trainingskamp betaamt, is er ook ruimte voor ontspanning. Tussen de trainingen worden er spelletjes gedaan. "Ik heb toevallig dit weekend een voetbalquiz georganiseerd met leuke instinkers. Zoals: wat zijn de recordkampioenen in de vijf grootste Europese competities of wat was de opstelling van Ajax tegen Tottenham? Het was leuk om te maken. Sonny Sier (persvoorlichter red.) won met Achraf Douiri, Barry Lauwers en Calvin Twigt." Teambuilding Mirani benadrukt de rol van teambuilding. "In de competitie zijn er een aantal ploegen gelijkwaardig aan ons qua kwaliteit. Het is dan belangrijk dat je als team het verschil kan maken. Je merkt dat je tijdens zo'n week vanzelf naar elkaar toegroeit."

Nieuwelingen Luke Le Roux en Robin Maulun zitten dicht bij een plekje in de selectie. "Le Roux traint weer volledig met de groep mee en Maulun komt er ook aan. Hij zit in de laatste fase van zijn herstel." "Ik had nog niet eerder gehoord van Winterthur", geeft Mirani eerlijk toe. Lachend: "Dat was een goede vraag geweest voor de quiz. We spelen na de winterstop gelijk tegen Almere City FC. Die pot is zeer belangrijk voor het verloop van de tweede seizoenshelft."

De achttienjarige Mika van der Horst is voor het eerst mee op trainingskamp. "Hij doet het prima en hij ontwikkelt zich ook goed. Het is een mooie beloning voor die jongen. We hebben er alles aan gedaan om hem thuis te laten voelen. Hij is goed op de hoogte waar zijn goede en zwakke punten liggen." FC Volendam oefent vanmiddag vanaf 13.30 uur tegen het Zwitserse Winterthur. De ploeg stapt een dag later op het vliegtuig terug naar Nederland. Almere City is zondag de eerste tegenstander van 2024 voor Volendam.