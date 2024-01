Garang Kuol start met frisse moed aan tweede seizoenshelft: "Lach op mijn gezicht"

Garang Kuol speelde vandaag met FC Volendam zijn eerste wedstrijd van 2024. In de oefenwedstrijd tegen het Albanese FK Partizani ( 1-1 ) deed de Australiër zeventig minuten mee. De rappe aanvaller geniet op dit moment tijdens het trainingskamp met volle teugen van de Turkse zon, maar doorgaans ook van het leven in het vissersdorp. "Ik heb het al sinds de eerste week naar mijn zin", aldus Kuol.

De pas 19-jarige Kuol laat vlak na de wedstrijd weten dat geen straf is om op dit moment in Turkije te vertoeven. "Een strak blauw lucht en een heerlijk zonnetje. De energie hier op het trainingskamp is goed. Dat hadden we ook wel nodig als team. Maar zet mij op een willekeurig voetbalveld en ik krijg een lach op mijn gezicht", vertelt Kuol over de telefoon. "Ook het leven in Volendam bevalt mij heel goed hoor. We hebben een goed team en iedereen binnen de club heeft het beste met mij voor."

"Het maakt me niet uit of ik in de punt sta of op de vleugel, als ik maar speel"

Uiteraard was ook Kuol, die wordt gehuurd van Newcastle United, niet blind voor de chaos die de afgelopen weken bij FC Volendam heerste. Zo moest het bestuur van de club vertrekken en nam ook het voltallige Team Jonk, inclusief trainer Matthias Kohler afscheid. "Ik snapte ook niet altijd even goed wat er achter de schermen gebeurde en hoe de vork precies in de steel zat. Natuurlijk krijg je mee dat de trainer opstapt, maar de prestaties op het veld werden er gelukkig niet slechter onder. Kijk maar naar onze laatste twee wedstrijden tegen Feyenoord en Heerenveen", aldus een positief ingesteld Kuol.

Door het plotselinge vertrek van Kohler staat nu het duo Regillio Simons en Michael Dingsdag voor de groep. "Ik kan het goed vinden met Michael. Hij is erg gemakkelijk in de omgang. Je kan makkelijk met hem praten. Je merkt ook dat hij graag een goede connectie met de spelers wil maken. Als je met iets zit kan je altijd bij hem terecht. Dit zijn eigenschappen die erg belangrijk zijn voor het team."

Bovendien bevalt de nieuwe formatie waarin Simons en Dingsdag lijken te willen gaan spelen Kuol wel. "We spelen nu met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. Vandaag was ik een van de twee aanvallers. Op deze positie speelde ik in het verleden al vaker. Maar het maakt me niet uit of ik in de punt sta of op de vleugel, als ik maar speel."

Azië Cup

Ondanks de positieve energie waarin Kuol lijkt te verkeren, moest hij onlangs nog een fikse teleurstelling zien te verwerken. De 5-voudig international van Australië kreeg te horen dat hij niet was geselecteerd om met zijn land mee te doen aan de Azië Cup. Kuol: "Ik had gehoopt om geselecteerd te worden. Het is moeilijk om te zeggen of ik het zag aankomen. Je weet niet wat de plannen zijn van de bondscoach. De bondscoach heeft zo zijn eigen ideeën en ik heb dat te respecteren."

FC Volendam en Kuol spelen maandag 8 januari nog een laatste oefenwedstrijd tijdens het trainingskamp in Turkije. Het Zwitserse FC Winterthur is dan de tegenstander. Een dag later vliegt de selectie terug naar Nederland. Op zondag 14 januari start voor FC Volendam de hervatting van de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Almere City.