FC Volendam sluit trainingskamp af met zege op Zwitserse middenmoter FC Winterthur

FC Volendam heeft het trainingskamp in Turkije afgesloten met een 2-0 overwinning op FC Winterthur. Calvin Twigt en Milan de Haan waren na rust de doelpuntenmakers in het oefenduel tegen de nummer zeven uit de Zwitserse competitie.

In de eerste helft gebeurde er niet al te veel. Kansen waren schaars. Grootste gevaar kwam van de Zwitsers die bij een afstandsschot de lat raakten.

Direct na de pauze werd Robert Mühren twee keer kort na elkaar gevaarlijk. Bij zijn eerste poging probeerde de spits het met een schot in de korte hoek. Een paar minuten later besloot hij net binnen de zestien te schieten. In beide gevallen bracht de keeper redding.

Openingsgoal Twigt

Na 64 minuten was Volendam wel succesvol. De Haan stuurde met een mooie lange pass Mühren de diepte in. Die wachtte op versterking. Hij probeerde de aangesloten Damon Mirani te bereiken, maar uiteindelijk kwam de bal via de keeper voor de voeten van Calvin Twigt die bal in de rebound in het doel tikte.

In de 85e minuut verdubbelde De Haan de score. Hij ontdeed zich van twee tegenstanders en schoot de bal vervolgens via de handen van de keeper in het Zwitserse doel: 2-0. Bijna werd het daarna ook nog 3-0. Bilal Ould-Chikh pikte de bal op eigen helft op en schoot na een rush over zestig meter richting de verre hoek waar Zach Booth net niet zijn voet tegen de bal kon krijgen.

De wedstrijd tegen FC Winterthur was het tweede duel in Belek. Vrijdag eindigde de ontmoeting tegen de Albaneze landskampioen Partizan Tirana in een 1-1 gelijkspel. Morgen keert de ploeg van de trainers Regillio Simons en Michael Dingsdag terug in Nederland. Zondag hervat FC Volendam de competitie. Om 12.15 uur begint de thuiswedstrijd tegen Almere City FC .

Opstelling FC Volendam: Backhaus, Buur (Booth/75), Benamar, Mbuyamba, Flint, Cox, Mirani Le Roux/72), Twigt, De Haan, Mühren (Plat/80), Ould-Chikh (Hoeve/89)