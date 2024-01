Ajax weet tweede oefenwedstrijd tegen Hannover wél te winnen

Na de nederlaag van gisteren heeft Ajax de tweede oefenwedstrijd tegen Hannover 96 wel kunnen winnen. In het Antonio Barbadillo, een stadionnetje in de buurt van het Spaanse Cádiz, werd het 2-1.

De twee teams stonden gisteren ook tegenover elkaar. Die wedstrijd, waarin trainer John van 't Schip vooral reservespelers de wei instuurde, ging met 0-3 verloren. In de openingsfase van de tweede wedstrijd kon Hannover opnieuw een paar keer gevaarlijk worden, maar was het Ajax dat de leiding nam. Na een kwart wedstrijd stond de ploeg met 2-0 voor.

De eerste van die goals kwam op naam van Brian Brobbey, die in de 24e minuut een piekfijne voorzet van Borna Sosa tegen de touwen kopte. Steven Bergwijn verdubbelde de score. De vleugelspeler, die in verband wordt gebracht met een transfer naar West Ham United, speelde twee verdedigers en schoot vervolgens vanaf zo'n vijftien meter raak.

𝗔𝗮𝗻𝘀𝗹𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀𝘁𝗿𝗲𝗳𝗳𝗲𝗿. Devyne Rensch gaat in de fout en Hannover profiteert optimaal 🫣 #ZiggoSport #Ajax #HANAJA pic.twitter.com/LyBkIxcYOy

Na rust hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Zo kreeg Steven Berghuis tien minuten na rust een grote kans op 3-1 en was Hannover 96 via de counter dicht bij de gelijkmaker door een inzet van Andreas Voglsammer. De kans van Berghuis werd gered door de keeper, die van Voglsammer werd voorkomen door een geweldige tackle van Jorrel Hato.

Laatste oefenpot

Hoewel beide ploegen ook de rest van de wedstrijd kansen bleven creëren, werd er uiteindelijk niet gescoord. Vlak voor tijd kwam Hannover nog gevaarlijk dicht bij de gelijkmaker. Nadat het schot van Nicolò Tresoldi gered werd door Ajax-keeper Diant Ramaj, mikte Voglsammer uit de rebound over het doel.

Daardoor kon Ajax het trainingskamp in Spanje dus alsnog met een overwinning afsluiten. De eerstvolgende wedstrijd van de Amsterdammers is volgende week zondag. Om 14.30 uur staat dan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma.