Reserves Ajax kansloos onderuit tegen Hannover 96 in oefenduel

De oefenwedstrijd tussen de reserves van Ajax en Hannover 96 is voor de Amsterdammers geëindigd in een deceptie. De club uit de tweede Bundesliga was met 3-0 te sterk in het Spaanse Cádiz. De wedstrijd had twee helften van dertig minuten.

Amourricho van Axel Dongen baalt na de nederlaag - Foto: Pro Shots / Shane Winsser

John van 't Schip koos ervoor om onder meer Géronimo Rulli en Ahmetcan Kaplan mee te laten doen op zaterdag. Beide spelers keerden terug met een blessure. Opvallend genoeg stond Kaplan niet in het centrum van de verdediging, maar op 6. Het is duidelijk dat Ajax naarstig op zoek is naar een ervaren middenvelder om die positie voor de verdediging in te vullen. De Duitsers namen al vroeg de leiding. Rulli kon de eerste twee schoten nog wel keren, maar de inzet van Julian Börner bleek oppermachtig. In de eerste helft was het vooral aan de Argentijnse doelman te danken dat het 1-0 bleef. Tekst gaat verder onder de X-post.

Binnen een kwartier na de korte rust sloeg Hannover nog tweemaal toe. Havard Nielsen werkte eerst van dichtbij een voorzet binnen, waarna Muhammed Damar nog meer zout in de wonden van Ajax strooiden: 3-0. In de slotfase kreeg Amourricho van Axel Dongen nog een mogelijkheid. Zijn inzet ging naast, waardoor het een pijnlijke nederlaag werd. De beoogde basiself van John van 't Schip komen morgenmiddag vanaf 13.00 uur in actie. Dan spelen zij ook een oefenwedstrijd tegen Hannover 96. Go Ahead Eagles is zondag 14 januari de eerste tegenstander van de tweede seizoenshelft voor Ajax.