Ajax-trainer Van 't Schip aast op top 3 en hoopt op nieuwe versterking

Ajax hoopt na de winterstop het gat te dichten met de plekken vier en drie in de competitie. "Dat is een doel, maar dat is in de huidige situatie wel veelgevraagd", zegt trainer John van 't Schip op de clubsite. Momenteel staat Ajax vijfde in de Eredivisie met 8 punten achterstand op AZ.

De Amsterdammers zijn momenteel op trainingskamp in het Spaanse Jerez de la Frontera. Daar zijn ze veel fysiek aan het trainen, maar wordt er ook gekeken naar het spelsysteem. "Daar zit nog veel werk in", vindt Van 't Schip. "We hebben de komende periode een aantal weken met maar één duel. Dat betekent dat we doordeweeks meer kunnen doen, dat heb ik niet kunnen doen sinds ik ben gestart. Zo is het mogelijk om het spelsysteem te perfectioneren en er beter in te slijpen."

Over transfers in de winterstop is bij Ajax nog veel onduidelijk. Van 't Schip hoopt op versterkingen en zit vooral krap op het middenveld. Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos ontbreken bijvoorbeeld. "Het is januari en we moeten afwachten of er nog iets bij komt. Dat gebeurt meestal op het einde, maar als trainer heb je die het liefst zo snel mogelijk. Ik weet waar ik aan ben begonnen en als er geen versterkingen komen, gaan we door met de groep die we hebben."

Bekeruitschakeling

Ajax hervat het seizoen volgende week zondag uit bij Go Ahead Eagles. Het laatste duel van de Amsterdammers was tegen de amateurs van Hercules in de beker, waarin het verrassend werd uitgeschakeld. Van 't Schip luisterde via de radio mee vanuit Australië omdat hij daar was voor de bruiloft van zijn zoon. "De verklaring is duidelijk: we moeten daar winnen. En dan kun je gaan zoeken naar oorzaken, maar het is gebeurd en dat is absoluut niet goed. We nemen het mee, maar moeten hier weer een herstart maken."